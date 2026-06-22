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  4. Уругвай – Кабо-Верде. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Чемпионат мира
22 июня 2026, 01:18 |
320
0

Уругвай – Кабо-Верде. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча второго тура группы Н чемпионате мира 2026

22 июня 2026, 01:18 |
320
0
Уругвай – Кабо-Верде. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine
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22 июня в 01:00 стартовал поединок второго тура группы Н на чемпионате мира 2026 между сборными Уругвая и Кабо-Верде.

Проходит матч мундиаля на арене «Hard Rock Stadium» в американском городе Майами.

Эта встреча стала первым очным противостоянием Уругвая и Кабо-Верде.

ЧМ-2026. Группа Н

Второй тур. 22 июня

Уругвай – Кабо-Верде – 0:0 (обновляется)

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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