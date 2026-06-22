ФОТО. Звезда сборной Англии пошутим над Трампом. Вышло эпично

Защитник сборной Англии Рис Джеймс высказался о возможном участии Дональда Трампа в церемонии награждения победителя ЧМ-2026.

Ожидается, что президент США будет вручать трофей чемпионам мира после финала 19 июля. Для Джеймса такая ситуация уже знакома: прошлым летом «Челси» выиграл Клубный чемпионат мира, а Трамп вручал медали и передавал кубок капитану команды.

Однако после вручения трофея он не ушел со сцены, а остался рядом с футболистами во время празднования. Джеймс позже признался, что ожидал, что Трамп сразу покинет сцену.

Теперь защитника спросили, есть ли у него план на случай повторения подобного эпизода уже на ЧМ-2026.

«Нет! У меня нет плана. Оставлю это Гарри!» – пошутил Джеймс, намекнув на капитана сборной Англии Гарри Кейна.

Также футболист отметил, что играть на турнире в жарких условиях очень сложно, особенно для игроков, привыкших к английскому климату.