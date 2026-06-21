Бельгия – Иран. Видео голов и обзор матча (обновляется)

21 июня сборные Бельгии и Ирана проводят матч 2-го тура группы G чемпионата мира 2026.

Команды играют на Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

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ЧМ-2026. Группа G

Второй тур. 21 июня

Бельгия – Иран – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Бельгия – Иран. Смотреть онлайн. LIVE трансляция