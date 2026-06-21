Чемпионат мира21 июня 2026, 22:18 |
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Бельгия – Иран. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 2-го тура группы G чемпионата мира 2026
21 июня 2026, 22:18 |
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21 июня сборные Бельгии и Ирана проводят матч 2-го тура группы G чемпионата мира 2026.
Команды играют на Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
ЧМ-2026. Группа G
Второй тур. 21 июня
Бельгия – Иран – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
Бельгия – Иран. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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