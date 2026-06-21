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Чемпионат мира
21 июня 2026, 22:18 |
464
0

Бельгия – Иран. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 2-го тура группы G чемпионата мира 2026

21 июня 2026, 22:18 |
464
0
Бельгия – Иран. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine
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21 июня сборные Бельгии и Ирана проводят матч 2-го тура группы G чемпионата мира 2026.

Команды играют на Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ЧМ-2026. Группа G

Второй тур. 21 июня

Бельгия – Иран – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Бельгия – Иран. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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