Харьков готов к трансферу Калюжного. Шахтер узнал сумму трансфера

Донецкий «Шахтер» пока не спешит с трансфером полузащитника Ивана Калюжного, хотя условия его выкупа остаются четко определёнными.

По информации источника, до 30 июня в контракте футболиста с «Харьковом» действует клаузула в размере 3,5 млн евро. После этой даты сумма отступных вырастет до 4 млн евро.

Сообщается, что в «Шахтере» хорошо осведомлены о деталях контракта полузащитника, однако пока не спешат активировать опцию выкупа.

В то же время в харьковском клубе готовы к возможной продаже одного из своих лидеров. В случае ухода Калюжного клуб рассматривает вариант с подписанием Андреса Араухо, права на которого принадлежат «Кривбассу».