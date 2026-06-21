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  4. Харьков готов к трансферу Калюжного. Шахтер узнал сумму трансфера
Украина. Премьер лига
21 июня 2026, 22:02 |
2939
4

Харьков готов к трансферу Калюжного. Шахтер узнал сумму трансфера

Иван может покинуть харьковский клуб летом

21 июня 2026, 22:02 |
2939
4 Comments
Харьков готов к трансферу Калюжного. Шахтер узнал сумму трансфера
УАФ. Иван Калюжный
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Донецкий «Шахтер» пока не спешит с трансфером полузащитника Ивана Калюжного, хотя условия его выкупа остаются четко определёнными.

По информации источника, до 30 июня в контракте футболиста с «Харьковом» действует клаузула в размере 3,5 млн евро. После этой даты сумма отступных вырастет до 4 млн евро.

Сообщается, что в «Шахтере» хорошо осведомлены о деталях контракта полузащитника, однако пока не спешат активировать опцию выкупа.

В то же время в харьковском клубе готовы к возможной продаже одного из своих лидеров. В случае ухода Калюжного клуб рассматривает вариант с подписанием Андреса Араухо, права на которого принадлежат «Кривбассу».

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Иван Калюжный Харьков Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 4
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після Карава\ва, я вже нічому не дивуюсь, наскільки всі продажні за пару копійок...іван лідер у харкові, але за чуть більшу ЗП буде банку гріти баночку в шахті, мячі подавати...
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+2
А колись Ваня був в Динамо і таланту добротного опорника в ньому не розгледіли . Пограв навіть у Індії та повернувся і доріс до рівня Збірної . До Шахтаря мабуть перейде , бо дадуть більше грошей.
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+1
у Араухо странное имя Андрусв.
на сколько я понимаю, в родительном падеже это будет не Андреса а Андусва
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0
Когда лимит жмет очень)))
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0
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