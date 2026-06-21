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  4. Испания – Саудовская Аравия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Чемпионат мира
21 июня 2026, 20:10 |
544
0

Испания – Саудовская Аравия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 2-го тура группы H чемпионата мира 2026

21 июня 2026, 20:10 |
544
0
Испания – Саудовская Аравия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine
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21 июня сборные Испании и Саудовской Аравии проводят матч 2-го тура группы H чемпионата мира 2026.

Команды играют на стадионе Мерседес-Бенца Арена в Атланте. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ЧМ-2026. Группа H

Второй тур. 21 июня

Испания – Саудовская Аравия – 3:0 (матч продолжается)

Голы: Ямаль, 10, Оярсабаль, 21, 24

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Ямаль, 10 мин.

ГОЛ! 2:0 Оярсабаль, 21 мин.

ГОЛ! 3:0 Оярсабаль, 24 мин.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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