Испания – Саудовская Аравия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 2-го тура группы H чемпионата мира 2026
21 июня сборные Испании и Саудовской Аравии проводят матч 2-го тура группы H чемпионата мира 2026.
Команды играют на стадионе Мерседес-Бенца Арена в Атланте. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по Киеву.
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ЧМ-2026. Группа H
Второй тур. 21 июня
Испания – Саудовская Аравия – 3:0 (матч продолжается)
Голы: Ямаль, 10, Оярсабаль, 21, 24
(новость обновляется)
ГОЛ! 1:0 Ямаль, 10 мин.
ГОЛ! 2:0 Оярсабаль, 21 мин.
ГОЛ! 3:0 Оярсабаль, 24 мин.
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