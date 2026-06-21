ОФИЦИАЛЬНО. Левый Берег подписал контракт с опытным украинским
Эрнест Астахов продлил контракт с киевским клубом
ФК Левый Берег официально объявил о продолжении сотрудничества с украинским защитником Эрнестом Астаховым. Об этом пишет клубная пресс-служба «аист».
По официальной информации, новое соглашение с 27-летним футболистом будет действовать до 30 июня 2027 года. О финансовых аспектах контракта ничего не известно.
«Желаем Эрнесту крепкого здоровья, стабильной игры, новых достижений и как можно больше побед в футболке «Левого Берега»! Вместе – к новым свершениям», – говорится в сообщении.
Астахов стал игроком «Левого Берега» в 2023 году. С тех пор защитник провел за наш клуб 62 матча: 56 – в составе первой команды и еще 6 – за «Левый Берег-2». Вместе с командой защитник прошел путь от выступлений в Первой лиге до выхода в Украинскую Премьер-лигу.
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