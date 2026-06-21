ОФИЦИАЛЬНО. Полесье продлило контракт с воспитанником

Житомирский «Полесье» официально объявил о продлении контракта с украинским защитником Кириллом Кобернюком.

Отмечается, что новый договор между «стаей» и 21-летним футболистом заключён до 30 июня 2029 года.

Кирилл является воспитанником житомирской СДЮСШОР «Полесье». Он прошел все возрастные категории в структуре клуба.

В прошлом сезоне защитник стал одним из лидеров второй команды и помог ей повыситься в классе, а также сделал важный шаг в карьере — дебютировал за основную команду «волков» в УПЛ.

Ранее «Полесье» подписало Максима Брагару.