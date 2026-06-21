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Украина. Премьер лига
21 июня 2026, 11:09 |
72
0

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье продлило контракт с воспитанником

Кирилл Кобернюк подписал новое соглашение с житомирским клубом

21 июня 2026, 11:09 |
72
0
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье продлило контракт с воспитанником
ФК Полесье
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Житомирский «Полесье» официально объявил о продлении контракта с украинским защитником Кириллом Кобернюком.

Отмечается, что новый договор между «стаей» и 21-летним футболистом заключён до 30 июня 2029 года.

Кирилл является воспитанником житомирской СДЮСШОР «Полесье». Он прошел все возрастные категории в структуре клуба.

В прошлом сезоне защитник стал одним из лидеров второй команды и помог ей повыситься в классе, а также сделал важный шаг в карьере — дебютировал за основную команду «волков» в УПЛ.

Ранее «Полесье» подписало Максима Брагару.

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Полесье Житомир продление контракта Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Полесье
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