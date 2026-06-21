ОФИЦИАЛЬНО. Полесье продлило контракт с воспитанником
Кирилл Кобернюк подписал новое соглашение с житомирским клубом
Житомирский «Полесье» официально объявил о продлении контракта с украинским защитником Кириллом Кобернюком.
Отмечается, что новый договор между «стаей» и 21-летним футболистом заключён до 30 июня 2029 года.
Кирилл является воспитанником житомирской СДЮСШОР «Полесье». Он прошел все возрастные категории в структуре клуба.
В прошлом сезоне защитник стал одним из лидеров второй команды и помог ей повыситься в классе, а также сделал важный шаг в карьере — дебютировал за основную команду «волков» в УПЛ.
Ранее «Полесье» подписало Максима Брагару.
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