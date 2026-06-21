Чемпионат мира21 июня 2026, 07:45 | Обновлено 21 июня 2026, 07:47
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Тунис – Япония. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 2-го тура группы F чемпионата мира 2026
21 июня 2026, 07:45 | Обновлено 21 июня 2026, 07:47
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21 июня сборные Туниса и Японии проводят матч 2-го тура группы F чемпионата мира 2026.
Команды играют на Эстадио ББВА в Монтеррее. Стартовый свисток прозвучал в 07:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
ЧМ-2026. Группа F
Второй тур. 21 июня
Тунис – Япония – 0:2 (матч продолжается)
Голы: Камада, 4, Уэда, 31
Тунис – Япония. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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