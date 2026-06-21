Тунис – Япония. Видео голов и обзор матча (обновляется)

21 июня сборные Туниса и Японии проводят матч 2-го тура группы F чемпионата мира 2026.

Команды играют на Эстадио ББВА в Монтеррее. Стартовый свисток прозвучал в 07:00 по Киеву.

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ЧМ-2026. Группа F

Второй тур. 21 июня

Тунис – Япония – 0:2 (матч продолжается)

Голы: Камада, 4, Уэда, 31

Тунис – Япония. Смотреть онлайн. LIVE трансляция