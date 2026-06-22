Определены 4 и 32 участников плей-офф ЧМ-26. С кем сыграет Аргентина?

На чемпионате мира 2026 уже известны первые четыре участника плей-офф.

В 1/16 финала мундиаля пробились команды Аргентины, Германии, США и Мексики.

Германия, США и Мексика досрочно стали первыми в своих группах, набрав по 6 очков. Аргентина также имеет 6 баллов в квартете I и может стать первой утром 23 июня, если Иордания не переиграет Алжир.

Всего в плей-офф сыграют 32 сборные. В ночь на 23 число могут определиться еще два участника, если Франция и Норвегия в группе J переиграют Ирак и Сенегал соответственно.

Вечером 23 и в ночь на 24 июня второй тур ЧМ-2026 завершится матчами в группах K и L.

Германия, США и Мексика на старте плей-офф встретятся с одной из восьми лучших сборных, занявших третье место.

А вот Аргентина гарантированно встретится с командой из группы H. Если Лионель Месси и компания станут первыми в своем квартете, то встретятся со второй сборной группы H, если же вторыми – с победителем группы.

В группе H шансы на плей-офф сохраняют все четыре сборные: Испания (4), Уругвай (2), Кабо-Верде (2), Саудовская Аравия (1). По оценкам аналитиков, наиболее вероятным соперником Аргентины в 1/16 финала будет команда Кабо-Верде, которой прогнозируют второе место на групповом этапе.

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