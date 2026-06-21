Эквадор – Кюрасао. Видео голов и обзор матча (обновляется)

21 июня проходит матч 2-го тура группы Е чемпионата мира 2026 между сборными Эквадора и Кюрасао.

Встреча стартовала в 03:00 по Киеву на Эрроухед Стэдиум в Канзас-Сити.

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ЧМ-2026. Группа Е

Второй тур. 21 июня

Эквадор – Кюрасао – 0:0 (матч продолжается)

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Эквадор – Кюрасао. Смотреть онлайн. LIVE трансляция