Чемпионат мира21 июня 2026, 03:05 |
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Эквадор – Кюрасао. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 2-го тура группы Е чемпионата мира 2026
21 июня 2026, 03:05 |
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21 июня проходит матч 2-го тура группы Е чемпионата мира 2026 между сборными Эквадора и Кюрасао.
Встреча стартовала в 03:00 по Киеву на Эрроухед Стэдиум в Канзас-Сити.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
ЧМ-2026. Группа Е
Второй тур. 21 июня
Эквадор – Кюрасао – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
Эквадор – Кюрасао. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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