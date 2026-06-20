Нидерланды – Швеция. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Чемпионат мира. Группа F. Второй тур

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Играют команды на «NRG Stadium» в городе Хьюстон.

Нидерланды и Швеция встретились в матче второго тура групп F чемпионата мира.

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