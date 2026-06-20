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Чемпионат мира
20 июня 2026, 20:33 | Обновлено 20 июня 2026, 20:48
814
0

Нидерланды – Швеция. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча второго тура группового этапа чемпионата мира

20 июня 2026, 20:33 | Обновлено 20 июня 2026, 20:48
814
0
Нидерланды – Швеция. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Нидерландов
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Нидерланды и Швеция встретились в матче второго тура групп F чемпионата мира.

Играют команды на «NRG Stadium» в городе Хьюстон.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Чемпионат мира. Группа F. Второй тур

Нидерланды – Швеция – 2:0 (обновляется)

Голы: Бробби, 5, 17

ГОЛ! Бробби, 5-я минута, 1:0

ГОЛ! Бробби, 17-я минута, 2:0

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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