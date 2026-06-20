Чемпионат мира20 июня 2026, 20:33 | Обновлено 20 июня 2026, 20:48
814
0
Нидерланды – Швеция. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча второго тура группового этапа чемпионата мира
20 июня 2026, 20:33 | Обновлено 20 июня 2026, 20:48
814
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Нидерланды и Швеция встретились в матче второго тура групп F чемпионата мира.
Играют команды на «NRG Stadium» в городе Хьюстон.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Чемпионат мира. Группа F. Второй тур
Нидерланды – Швеция – 2:0 (обновляется)
Голы: Бробби, 5, 17
ГОЛ! Бробби, 5-я минута, 1:0
ГОЛ! Бробби, 17-я минута, 2:0
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