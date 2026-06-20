Динамо – Славия Прага. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор товарищеского матча в Австрии
Киевское Динамо проводит первый контрольный матч на сборах в межсезонье.
20 июня в 17:00 встречаются Динамо Киев и команда Славия Прага из Чехии, победитель национального чемпионата.
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Динамо под руководством Игоря Костюка проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии. Киевская команда заняла 4-е место в УПЛ и выиграла Кубок Украины.
Динамо в квалификации Q1 Лиги Европы 9 и 16 июля сыграет против клуба Университатя Клуж (Румыния), а в случае победы выйдет в Q2 на ПАОК (Греция).
🔹 Товарищеский матч. 20 июня 2026
Гунскирхен (Австрия), Обердорфер Арена
Динамо Киев (Украина) – Славия Прага (Чехия) – 0:1 (идет 2-й тайм)
Гол: Самуэль Пиколон, 4
Динамо Киев: Суркис, Гусев, Биловар, Захарченко, Дубинчак, Рубчинский, Лонвейк, Пихаленок, Огундана, Редушко, Герреро
Запас: Манько, Ольховый, Дикий, Тиаре, Малыш, Коробов, Осипенко, Торрес, Волошин, Буяльський, Герич
Динамо – Славия Прага. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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