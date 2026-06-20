Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо – Славия Прага. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
20 июня 2026, 17:57 | Обновлено 20 июня 2026, 18:16
1600
2

Динамо – Славия Прага. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Австрии

20 июня 2026, 17:57 | Обновлено 20 июня 2026, 18:16
1600
2 Comments
Динамо – Славия Прага. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Динамо
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Киевское Динамо проводит первый контрольный матч на сборах в межсезонье.

20 июня в 17:00 встречаются Динамо Киев и команда Славия Прага из Чехии, победитель национального чемпионата.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо под руководством Игоря Костюка проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии. Киевская команда заняла 4-е место в УПЛ и выиграла Кубок Украины.

Динамо в квалификации Q1 Лиги Европы 9 и 16 июля сыграет против клуба Университатя Клуж (Румыния), а в случае победы выйдет в Q2 на ПАОК (Греция).

🔹 Товарищеский матч. 20 июня 2026

Гунскирхен (Австрия), Обердорфер Арена

Динамо Киев (Украина) – Славия Прага (Чехия) – 0:1 (идет 2-й тайм)

Гол: Самуэль Пиколон, 4

Динамо Киев: Суркис, Гусев, Биловар, Захарченко, Дубинчак, Рубчинский, Лонвейк, Пихаленок, Огундана, Редушко, Герреро

Запас: Манько, Ольховый, Дикий, Тиаре, Малыш, Коробов, Осипенко, Торрес, Волошин, Буяльський, Герич

Динамо – Славия Прага. Видео голов и обзор матча (обновляется)

По теме:
Назван стартовый состав Динамо на спарринг против Славии Прага
Журналист: «Эти два игрока Динамо имеют особый статус в команде»
ФОТО. Как Динамо готовилось к контрольному матчу против Славии
Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Славия Прага Игорь Костюк Динамо - Славия контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(40)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Турция уступила Парагваю и досрочно выбыла из борьбы за трофей ЧМ
Футбол | 20 июня 2026, 16:07 0
ФОТО. Турция уступила Парагваю и досрочно выбыла из борьбы за трофей ЧМ
ФОТО. Турция уступила Парагваю и досрочно выбыла из борьбы за трофей ЧМ

Единственный в матче гол уже на 2-й минуте забил Матиас Галарса

Полесье закрывает громкий трансфер игрока, поразившего Европу
Футбол | 20 июня 2026, 09:04 9
Полесье закрывает громкий трансфер игрока, поразившего Европу
Полесье закрывает громкий трансфер игрока, поразившего Европу

В команду перейдет Леандру Андраде

Принято решение. Комиссия признала ошибку рефери в бое Усик – Рико
Бокс | 20.06.2026, 08:55
Принято решение. Комиссия признала ошибку рефери в бое Усик – Рико
Принято решение. Комиссия признала ошибку рефери в бое Усик – Рико
Рефери боя Усик – Верховен сделал официальное заявление
Бокс | 20.06.2026, 07:02
Рефери боя Усик – Верховен сделал официальное заявление
Рефери боя Усик – Верховен сделал официальное заявление
Легкоатлетка Левченко получила серьезную травму. Не на тренировке
Другие виды | 20.06.2026, 08:59
Легкоатлетка Левченко получила серьезную травму. Не на тренировке
Легкоатлетка Левченко получила серьезную травму. Не на тренировке
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Суркис, Биловар в старте, должны вынести второй состав Славии.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Суркис начал переговоры по долгожданному трансферу Динамо
Суркис начал переговоры по долгожданному трансферу Динамо
19.06.2026, 09:16 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Два львовских клуба объявили об объединении усилий
ОФИЦИАЛЬНО. Два львовских клуба объявили об объединении усилий
19.06.2026, 09:23
Футзал
НАГОРНЯК: «Это единственный игрок Динамо, которого можно продать дорого»
НАГОРНЯК: «Это единственный игрок Динамо, которого можно продать дорого»
19.06.2026, 15:02 2
Футбол
Динамо вернет своего бывшего капитана
Динамо вернет своего бывшего капитана
19.06.2026, 11:38 6
Футбол
Свитолина в борьбе. Определены пары 1/4 финала турнира WTA 500 в Берлине
Свитолина в борьбе. Определены пары 1/4 финала турнира WTA 500 в Берлине
18.06.2026, 23:23
Теннис
В ФИФА вынесли вердикт по Месси после скандала на ЧМ-26. Заявление Коллины
В ФИФА вынесли вердикт по Месси после скандала на ЧМ-26. Заявление Коллины
19.06.2026, 08:32 17
Футбол
Рыбакина вылетела! Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала Берлина
Рыбакина вылетела! Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала Берлина
18.06.2026, 20:12 18
Теннис
Усик и его команда окончательно определились со следующим соперником
Усик и его команда окончательно определились со следующим соперником
20.06.2026, 09:27 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем