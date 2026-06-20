Названо главное препятствие на пути Цыганкову в клуб из Барселоны
Эспаньол пока не может потянуть зарплату вингера Жироны
«Эспаньол» из Барселоны интересуется украинским вингером каталонской «Жироны» Виктором Цыганковым, сообщает издание La Grada.
Однако, по информации источника, на пути к трансферу 28-летнего футболиста стоит одно препятствие: потолок зарплат в «Эспаньоле». Пока что «Эспаньол» не может себе позволить платить ту сумму, которую хочет Виктор, но в клубе ищут решение этой проблемы.
В сезоне 2025/26 Виктор Цыганков провел 34 матча на клубном уровне, отличившись 7 забитыми голами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро, а его действующий контракт с клубом действует до лета 2027 года.
Ранее сообщалось, что Виктор Цыганков может перейти в «Нью-Йорк Сити».
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