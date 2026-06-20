Названо главное препятствие на пути Цыганкову в клуб из Барселоны

«Эспаньол» из Барселоны интересуется украинским вингером каталонской «Жироны» Виктором Цыганковым, сообщает издание La Grada.

Однако, по информации источника, на пути к трансферу 28-летнего футболиста стоит одно препятствие: потолок зарплат в «Эспаньоле». Пока что «Эспаньол» не может себе позволить платить ту сумму, которую хочет Виктор, но в клубе ищут решение этой проблемы.

В сезоне 2025/26 Виктор Цыганков провел 34 матча на клубном уровне, отличившись 7 забитыми голами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро, а его действующий контракт с клубом действует до лета 2027 года.

Ранее сообщалось, что Виктор Цыганков может перейти в «Нью-Йорк Сити».