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Чемпионат мира
20 июня 2026, 14:48 | Обновлено 20 июня 2026, 14:54
144
0

Прближается к рекорду. ЧМ-2026 уже второй по количеству автоголов в истории

На данный момент на турнире зафиксировано семь автоголов

20 июня 2026, 14:48 | Обновлено 20 июня 2026, 14:54
144
0
Прближается к рекорду. ЧМ-2026 уже второй по количеству автоголов в истории
Getty Images/Global Images Ukraine
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Еще не прошла даже половина группового этапа чемпионата мира 2026, а уже было забито семь автоголов.

На данный момент это второй по величине показатель на турнире, после мундиаля 2018 года, на котором было зафиксировано 12 автоголов. На предыдущем турнире в 2022 году их было лишь два.

На нынешнем ЧМ автоголами на данный момент отметились Дамьян Бобадилья из Парагвая, Миро Мухейм из Швейцарии, Мохамед Хани из Египта, Айман Хуссейн из Ирака, Язан Абу Алараб из Иордании, Мохамед Манай из Катара и Кэмерон Берджесс из Австралии.

Ни одна из команд, игроки которых отметились автоголами, в итоге не смогла одержать победу, и лишь Швейцария и Египет не уступили – 1:1 против Катара и Бельгии соответственно.

Ранее сообщалось, что Бразилия выставила свой самый старый стартовый состав на ЧМ с 1962 года.

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статистика автогол ЧМ-2026 по футболу
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
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