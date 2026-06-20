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Чемпионат мира
20 июня 2026, 12:24 | Обновлено 20 июня 2026, 12:25
124
0

Парагвай в пятый раз победил на чемпионатах мира сборную из Европе

Вспомним, какие европейские сборные побеждали парагвайцы на мировых первенствах

20 июня 2026, 12:24 | Обновлено 20 июня 2026, 12:25
124
0
Парагвай в пятый раз победил на чемпионатах мира сборную из Европе
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Парагвая одержала свою 5-ю победу на чемпионатах мира над сборными, представляющими УЕФА.

Произошло это во втором туре ЧМ-2026, в котором парагвайцы одолели сборную Турции со счетом 1:0.

Ранее на мировых первенствах Парагвая удалось победить сборные Бельгии (1930), Шотландии (1958), Словении (2002) и Словакии (2010).

Все победы сборной Парагвая над сборными, представляющими УЕФА, на чемпионатах мира

  • 2026: Турция – 1:0
  • 2010: Словакия – 2:0
  • 2002: Словения – 3:1
  • 1958: Шотландия – 3:2
  • 1930: Бельгия – 1:0
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ЧМ-2026 по футболу статистика сборная Парагвая по футболу сборная Турции по футболу чемпионат мира по футболу
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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