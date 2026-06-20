Чемпионат мира20 июня 2026, 12:24 | Обновлено 20 июня 2026, 12:25
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Парагвай в пятый раз победил на чемпионатах мира сборную из Европе
Вспомним, какие европейские сборные побеждали парагвайцы на мировых первенствах
20 июня 2026, 12:24 | Обновлено 20 июня 2026, 12:25
124
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Сборная Парагвая одержала свою 5-ю победу на чемпионатах мира над сборными, представляющими УЕФА.
Произошло это во втором туре ЧМ-2026, в котором парагвайцы одолели сборную Турции со счетом 1:0.
Ранее на мировых первенствах Парагвая удалось победить сборные Бельгии (1930), Шотландии (1958), Словении (2002) и Словакии (2010).
Все победы сборной Парагвая над сборными, представляющими УЕФА, на чемпионатах мира
- 2026: Турция – 1:0
- 2010: Словакия – 2:0
- 2002: Словения – 3:1
- 1958: Шотландия – 3:2
- 1930: Бельгия – 1:0
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