Парагвай в пятый раз победил на чемпионатах мира сборную из Европе

Сборная Парагвая одержала свою 5-ю победу на чемпионатах мира над сборными, представляющими УЕФА.

Произошло это во втором туре ЧМ-2026, в котором парагвайцы одолели сборную Турции со счетом 1:0.

Ранее на мировых первенствах Парагвая удалось победить сборные Бельгии (1930), Шотландии (1958), Словении (2002) и Словакии (2010).

Все победы сборной Парагвая над сборными, представляющими УЕФА, на чемпионатах мира