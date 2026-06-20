Турция – Парагвай. Видео голов и обзор матча (обновляется)

20 июня сборные Турции и Парагвая проводят матч 2-го тура группы D чемпионата мира 2026.

Команды играют на стадионе Левайс в Санта-Кларе. Встреча стартовала в 06:00 по Киеву.

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ЧМ-2026. Группа D

Второй тур. 20 июня

Турция – Парагвай – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Галарса, 2

Удаление: Альмирон, 45+3 (Парагвай)

(новость обновляется)

Турция – Парагвай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция