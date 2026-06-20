Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Турция – Парагвай. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Чемпионат мира
20 июня 2026, 06:21 | Обновлено 20 июня 2026, 07:26
515
0

Турция – Парагвай. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 2-го тура группы D чемпионата мира 2026

20 июня 2026, 06:21 | Обновлено 20 июня 2026, 07:26
515
0
Турция – Парагвай. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

20 июня сборные Турции и Парагвая проводят матч 2-го тура группы D чемпионата мира 2026.

Команды играют на стадионе Левайс в Санта-Кларе. Встреча стартовала в 06:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ЧМ-2026. Группа D

Второй тур. 20 июня

Турция – Парагвай – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Галарса, 2

Удаление: Альмирон, 45+3 (Парагвай)

(новость обновляется)

Турция – Парагвай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
ФОТО. Игрок сборной Парагвая получил прямую красную за закрытый рот рукой
ФОТО. Гол и ассист. Назван лучший игрок матча ЧМ-2026 Бразилия – Гаити
ВИДЕО. Сборная Турции пропустила от Парагвая уже на 2-й минуте матча ЧМ!
сборная Турции по футболу сборная Парагвая по футболу видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу Мигель Альмирон удаление (красная карточка)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полесье нашло замену Гуцуляку. Буткевич потратит большие деньги
Футбол | 20 июня 2026, 05:02 0
Полесье нашло замену Гуцуляку. Буткевич потратит большие деньги
Полесье нашло замену Гуцуляку. Буткевич потратит большие деньги

Клуб близок к подписанию Леандру Андраде

Принято решение. Комиссия признала ошибку рефери в бое Усик – Рико
Бокс | 19 июня 2026, 21:23 0
Принято решение. Комиссия признала ошибку рефери в бое Усик – Рико
Принято решение. Комиссия признала ошибку рефери в бое Усик – Рико

Рефери остановил бой после гонга

Суркис начал переговоры по долгожданному трансферу Динамо
Футбол | 19.06.2026, 09:16
Суркис начал переговоры по долгожданному трансферу Динамо
Суркис начал переговоры по долгожданному трансферу Динамо
Динамо вернет своего бывшего капитана
Футбол | 19.06.2026, 11:38
Динамо вернет своего бывшего капитана
Динамо вернет своего бывшего капитана
Динамо обмануло знаменитый клуб. Но Суркиса решили простить
Футбол | 19.06.2026, 21:45
Динамо обмануло знаменитый клуб. Но Суркиса решили простить
Динамо обмануло знаменитый клуб. Но Суркиса решили простить
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
19.06.2026, 10:52 2
Футбол
Украинскому боксеру отказались платить за бой. Он принял решение
Украинскому боксеру отказались платить за бой. Он принял решение
18.06.2026, 08:22 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Два львовских клуба объявили об объединении усилий
ОФИЦИАЛЬНО. Два львовских клуба объявили об объединении усилий
19.06.2026, 09:23
Футзал
В Испании поставили точку в вопросе о будущем Лунина
В Испании поставили точку в вопросе о будущем Лунина
18.06.2026, 07:02 10
Футбол
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
18.06.2026, 14:03
Бокс
Определены первые две полуфиналистки турнира WTA 500 в Берлине
Определены первые две полуфиналистки турнира WTA 500 в Берлине
19.06.2026, 16:05
Теннис
Нашелся клуб, который готов заплатить Бенфике 40 млн евро за Трубина
Нашелся клуб, который готов заплатить Бенфике 40 млн евро за Трубина
19.06.2026, 12:24 8
Футбол
Бывший тренер сборной Украины и Динамо возвращается в УПЛ
Бывший тренер сборной Украины и Динамо возвращается в УПЛ
18.06.2026, 10:43 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем