Чемпионат мира20 июня 2026, 06:21 | Обновлено 20 июня 2026, 07:26
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Турция – Парагвай. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 2-го тура группы D чемпионата мира 2026
20 июня 2026, 06:21 | Обновлено 20 июня 2026, 07:26
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20 июня сборные Турции и Парагвая проводят матч 2-го тура группы D чемпионата мира 2026.
Команды играют на стадионе Левайс в Санта-Кларе. Встреча стартовала в 06:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
ЧМ-2026. Группа D
Второй тур. 20 июня
Турция – Парагвай – 0:1 (матч продолжается)
Гол: Галарса, 2
Удаление: Альмирон, 45+3 (Парагвай)
(новость обновляется)
Турция – Парагвай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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