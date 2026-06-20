Чемпионат мира20 июня 2026, 03:35 | Обновлено 20 июня 2026, 04:38
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Бразилия – Гаити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 2-го тура группы C чемпионата мира 2026
20 июня 2026, 03:35 | Обновлено 20 июня 2026, 04:38
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20 июня сборные Бразилии и Гаити проводят матч 2-го тура группы С чемпионата мира 2026.
Встреча проходит на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии. Стартовый свисток прозвучал в 03:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
ЧМ-2026. Группа С
Второй тур. 20 июня
Бразилия – Гаити – 3:0 (матч продолжается)
Голы: Матеус Кунья, 23, 36, Винисиус Жуниор, 45+3
(новость обновляется)
Бразилия – Гаити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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