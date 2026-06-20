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Чемпионат мира
20 июня 2026, 03:35 | Обновлено 20 июня 2026, 04:38
264
0

Бразилия – Гаити. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 2-го тура группы C чемпионата мира 2026

20 июня 2026, 03:35 | Обновлено 20 июня 2026, 04:38
264
0
Бразилия – Гаити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine
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20 июня сборные Бразилии и Гаити проводят матч 2-го тура группы С чемпионата мира 2026.

Встреча проходит на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии. Стартовый свисток прозвучал в 03:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ЧМ-2026. Группа С

Второй тур. 20 июня

Бразилия – Гаити – 3:0 (матч продолжается)

Голы: Матеус Кунья, 23, 36, Винисиус Жуниор, 45+3

(новость обновляется)

Бразилия – Гаити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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