В субботу, 20 июня, состоится поединок 2 тура чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором будут играть национальные сборные Германии и Кот-д'Ивуара. Игра пройдет в Торонто (Канада) на поле стадиона «Бимо Филд», начало – в 23:00 по Киеву.

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Германия и Кот-д'Ивуар, стартовавшие на чемпионате мира по победам, 20 июня в Торонто определят единоличного лидера группы. В первом туре команда Юлиана Нагельсмана разгромила Кюрасао со счетом 7:1, а Кот-д'Ивуар одолел Эквадор — 1:0. На поле сойдутся одна из самых результативных команд турнира и сборная, славящаяся своей надежной обороной.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Германия – Кот-д'Ивуар в украинской версии сайта.