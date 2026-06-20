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Чемпионат мира
Германия
20.06.2026 23:00 - : -
Кот-д'Ивуар
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Чемпионат мира
20 июня 2026, 02:39 | Обновлено 20 июня 2026, 02:41
12
0

Германия – Кот-д’Ивуар. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка группового этапа футбольного ЧМ-2026

20 июня 2026, 02:39 | Обновлено 20 июня 2026, 02:41
12
0
Германия – Кот-д’Ивуар. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine
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В субботу, 20 июня, состоится поединок 2 тура чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором будут играть национальные сборные Германии и Кот-д'Ивуара. Игра пройдет в Торонто (Канада) на поле стадиона «Бимо Филд», начало – в 23:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Германия и Кот-д'Ивуар, стартовавшие на чемпионате мира по победам, 20 июня в Торонто определят единоличного лидера группы. В первом туре команда Юлиана Нагельсмана разгромила Кюрасао со счетом 7:1, а Кот-д'Ивуар одолел Эквадор — 1:0. На поле сойдутся одна из самых результативных команд турнира и сборная, славящаяся своей надежной обороной.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Германия – Кот-д'Ивуар в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Германия
20 июня 2026 -
23:00
Кот-д'Ивуар
Победа Германии 1.54 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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