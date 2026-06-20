Самые быстрые голы в истории чемпионатов мира. Сайбари и близко не в топе
13 мячей было забито меньше чем за одну минуту после стартового свистка
20 июня хавбек сборной Марокко Исмаэль Сайбари отличился в ворота команды Шотландии на 1-й минуте и 10-й секунде матча 2-го тура группы С чемпионата мира 2026.
Однако это далеко не самый быстрый гол в истории мундиалей. Кроме того, аж 13 мячей было забито меньше, чем за одну минут после стартового свистка.
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Рекорд принадлежит Хакану Шукюру, который в 2002 в матче Турции и Южной Кореи за третье место ЧМ забил на 11-й секунде.
Второй самый быстрый гол в истории ЧМ – мяч Вацлава Машека за сборную Чехославкии в 1962 году в ворота Мексики, который он оформил на 15-й секунде. Третья строчка у Эрнста Ленера – немец отличился в игре с Австрией в поединке за бронзу ЧМ-1934 на 24-й сек.
Самые быстрые голы в истории чемпионатов мира:
- Хакан Шукюр – 11 секунд, 2002 год
- Вацлав Машек – 15 секунд, 1962 год
- Эрнст Ленер – 25 секунд, 1934 год
- Брайан Робсон – 28 секунд, 1982 год
- Клинт Демпси – 30 секунд, 2014 год
- Бернар Лакомб – 31 секунда, 1978 год
- Арне Нюберг – 35 секунд, 1938 год
- Эмиль Венант – 35 секунд, 1938 год
- Флориан Альберт – 50 секунд, 1962 год
- Адальберт Дешу – 50 секунд, 1930 год
- Пак Сын Джин – 50 секунд, 1966 год
- Сельсо Айяла – 52 секунды, 1998 год
- Матиас Йоргенсен – 55 секунд, 2018 год
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