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Чемпионат мира
20 июня 2026, 01:37 | Обновлено 20 июня 2026, 01:49
187
0

Самые быстрые голы в истории чемпионатов мира. Сайбари и близко не в топе

13 мячей было забито меньше чем за одну минуту после стартового свистка

20 июня 2026, 01:37 | Обновлено 20 июня 2026, 01:49
187
0
Самые быстрые голы в истории чемпионатов мира. Сайбари и близко не в топе
Getty Images/Global Images Украина. Хакан Шукюр забивает в ворота Южной Кореи на 11-й секунде (ЧМ-2002)
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20 июня хавбек сборной Марокко Исмаэль Сайбари отличился в ворота команды Шотландии на 1-й минуте и 10-й секунде матча 2-го тура группы С чемпионата мира 2026.

Однако это далеко не самый быстрый гол в истории мундиалей. Кроме того, аж 13 мячей было забито меньше, чем за одну минут после стартового свистка.

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Рекорд принадлежит Хакану Шукюру, который в 2002 в матче Турции и Южной Кореи за третье место ЧМ забил на 11-й секунде.

Второй самый быстрый гол в истории ЧМ – мяч Вацлава Машека за сборную Чехославкии в 1962 году в ворота Мексики, который он оформил на 15-й секунде. Третья строчка у Эрнста Ленера – немец отличился в игре с Австрией в поединке за бронзу ЧМ-1934 на 24-й сек.

Самые быстрые голы в истории чемпионатов мира:

  1. Хакан Шукюр – 11 секунд, 2002 год
  2. Вацлав Машек – 15 секунд, 1962 год
  3. Эрнст Ленер – 25 секунд, 1934 год
  4. Брайан Робсон – 28 секунд, 1982 год
  5. Клинт Демпси – 30 секунд, 2014 год
  6. Бернар Лакомб – 31 секунда, 1978 год
  7. Арне Нюберг – 35 секунд, 1938 год
  8. Эмиль Венант – 35 секунд, 1938 год
  9. Флориан Альберт – 50 секунд, 1962 год
  10. Адальберт Дешу – 50 секунд, 1930 год
  11. Пак Сын Джин – 50 секунд, 1966 год
  12. Сельсо Айяла – 52 секунды, 1998 год
  13. Матиас Йоргенсен – 55 секунд, 2018 год

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Исмаэль Сайбари статистика рекорд ЧМ-2026 по футболу сборная Марокко по футболу Хакан Шукюр
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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