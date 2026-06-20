Чемпионат мира20 июня 2026, 01:20 |
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Шотландия – Марокко. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 2-го тура группы С чемпионата мира 2026
20 июня 2026, 01:20 |
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20 июня проходит матч 2-го тура чемпионата мира 2026 в группе С между сборными Шотландии и Марокко.
Поединок стартовал в 01:00 по Киеву на Джиллетт Стэдиум в Фоксборо.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
ЧМ-2026. Группа С
Второй тур. 20 июня
Шотландия – Марокко – 0:1 (матч продолжается)
Гол: Сайбари, 2
(новость обвновляется)
Шотландия – Марокко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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