Шотландия – Марокко. Видео голов и обзор матча (обновляется)

20 июня проходит матч 2-го тура чемпионата мира 2026 в группе С между сборными Шотландии и Марокко.

Поединок стартовал в 01:00 по Киеву на Джиллетт Стэдиум в Фоксборо.

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ЧМ-2026. Группа С

Второй тур. 20 июня

Шотландия – Марокко – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Сайбари, 2

(новость обвновляется)

Шотландия – Марокко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция