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Чемпионат мира
20 июня 2026, 01:20 |
89
0

Шотландия – Марокко. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 2-го тура группы С чемпионата мира 2026

20 июня 2026, 01:20 |
89
0
Шотландия – Марокко. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine
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20 июня проходит матч 2-го тура чемпионата мира 2026 в группе С между сборными Шотландии и Марокко.

Поединок стартовал в 01:00 по Киеву на Джиллетт Стэдиум в Фоксборо.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ЧМ-2026. Группа С

Второй тур. 20 июня

Шотландия – Марокко – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Сайбари, 2

(новость обвновляется)

Шотландия – Марокко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Исмаэль Сайбари видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу сборная Шотландии по футболу сборная Марокко по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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