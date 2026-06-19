США – Австралия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

19 июня проходит матч второго тура группы D чемпионата мира 2026 года между сборными США и Австралии.

Встреча началась в 22:00 по киевскому времени на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле, США.

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Вместе с американцами и австралийцами в группе D на чемпионате мира играют сборные Турции и Парагвая.

ЧМ-2026. Группа D, 2-й тур.

США – Австралия – 1:0 (обновляется)

Голы: Берджесс, 11 (автогол).