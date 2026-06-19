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  4. США – Австралия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Чемпионат мира
19 июня 2026, 22:18 |
84
0

США – Австралия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча ЧМ-2026

19 июня 2026, 22:18 |
84
0
США – Австралия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine
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19 июня проходит матч второго тура группы D чемпионата мира 2026 года между сборными США и Австралии.

Встреча началась в 22:00 по киевскому времени на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле, США.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вместе с американцами и австралийцами в группе D на чемпионате мира играют сборные Турции и Парагвая.

ЧМ-2026. Группа D, 2-й тур.

США – Австралия – 1:0 (обновляется)

Голы: Берджесс, 11 (автогол).

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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