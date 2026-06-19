Чемпионат мира19 июня 2026, 22:18 |
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США – Австралия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча ЧМ-2026
19 июня 2026, 22:18 |
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19 июня проходит матч второго тура группы D чемпионата мира 2026 года между сборными США и Австралии.
Встреча началась в 22:00 по киевскому времени на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле, США.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вместе с американцами и австралийцами в группе D на чемпионате мира играют сборные Турции и Парагвая.
ЧМ-2026. Группа D, 2-й тур.
США – Австралия – 1:0 (обновляется)
Голы: Берджесс, 11 (автогол).
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