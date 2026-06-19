Лучшие и самые плохие комментарии читателей Sport.ua в первом туре ЧМ-2026

Чемпионат мира по футболу — один из главных источников контента в мире спорта. И речь идет не только об участниках турнира или спортивных СМИ, но и об обычных болельщиках и зрителях.

Вы, наши читатели, своими комментариями также придаете колорит этому турниру. Поэтому мы решили вам в этом помочь и собрали комментарии о ЧМ-2026, набравшие наибольшее количество лайков и дизлайков в течение первого тура.

Важно! В течение 2-го тура ЧМ-2026 мы также будем собирать для вас лучшие и худшие комментарии, а их авторы получат подарки от Sport.ua. Так что продолжайте проявлять активность, и, возможно, именно ваш комментарий окажется в топе на следующей неделе.

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Довольно неожиданно наибольшее количество лайков на этой неделе собрал комментарий под результатом довольно рядового матча первого тура ЧМ-2026. Читателей задело не провалы топ-сборок или разгромы, а победа Австралии над грозной Турцией с Гюлером, Йылдызом и другими звездами.

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Свою порцию злорадства получила сборная Швейцарии, которая на последних минутах упустила победу над Катаром. Многие болельщики до сих пор не простили этой команде техническое поражение во времена COVID-19.

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Пока полузащитник «Полесья» Александр Андриевский рассказывал, что чемпионат мира стоило расширить за счёт европейских сборных (в том числе Украины), комментаторы намекнули ему, какая судьба могла бы ждать нашу команду.

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Некоторые новости разделили аудиторию настолько, что комментарии под ними били рекорды и по лайкам, и по дизлайкам. Так, например, потерю очков сборной Португалии затмил спор фанатов о том, нужен ли этой команде Криштиану Роналду.

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Не обошлось и без вечного соперника португальца. Конечно, Лео Месси получил немало положительных комментариев за свой хет-трик, но и не показанную красную карточку ему будут вспоминать ещё долго.

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Досталось и организаторам турнира, которые превратили привычные нам два тайма в привычные американцам четыре четверти. А водопой здесь лишь прикрытие.

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А больше всего минусов (под цензурным комментарием) на этой неделе получил читатель под ником Igor Shmuylo, которому не понравился матч сборных Канады и Боснии и Герцеговины. Жаль Игоря, потому что матч действительно оказался на любителя.

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P.S. Отдельно хотелось бы поблагодарить читателей, которые ценят нашу работу, особенно серию материалов о том, почему та или иная сборная станет чемпионом мира. И действительно, извините, на этот раз мы не подготовили статью о том, «Почему чемпионом мира станет Кабо-Верде?». Но мы постараемся исправиться к следующему чемпионату мира. Если, конечно, ФИФА снова не увеличит количество участников.

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