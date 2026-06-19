Федык удивил заявлением о Козловском после ухода из Руха

Уже бывший главный тренер львовского «Руха» Иван Федык рассказал, какие отношения у него сложились с основателем львовского клуба Григорием Козловским.

— У вас не осталось обиды на Григория Козловского из-за того, как завершился ваш этап в «Рухе»?

— У нас очень хорошие отношения. Мы можем позвонить друг другу в любое время дня и ночи, если это необходимо.

– Что вы можете сказать о Козловском как о президенте и человеке, с которым вы работали в одной системе?

– Это человек, который многое сделал для футбола и очень его любит. Особенно — развивать юных футболистов, – сказал Федык.

После ухода из ФК «Рух» Иван Федик возглавил тернопольскую «Ниву», а «Рух», который будет выступать во Второй лиге Украины, тоже нашёл нового тренера.