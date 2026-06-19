ОФИЦИАЛЬНО. От Сидорчука в Польшу: экс-игрок Зори нашел новый клуб
Аллахьяр Сайядманеш перешел в Лех
Познанский «Лех» официально объявил о подписании иранского вингера бельгийского «Вестерло» Аллах'яра Сайядманеша.
Отмечается, что 24-летний футболист заключил с польским клубом контракт до лета 2029 года.
Финансовые условия трансфера пока неизвестны.
В составе «Вестерло» Аллах'яр Сайядманеш играл вместе с бывшим полузащитником сборной Украины Сергеем Сидорчуком.
В 2020–2021 годах иранский нападающий на правах аренды из «Фенербахче» выступал в Украине за «Зорю».
В сезоне 2025/26 Аллах'яр Сайядманеш провел 31 матч на клубном уровне, отличившись 7 забитыми голами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 миллиона евро.
Allahyar Sayyadmanesh zawodnikiem Lecha Poznań 🔵⚪️#Allahyar2029 pic.twitter.com/QJ7msw5ayy— Lech Poznań ⭐️ (@LechPoznan) June 19, 2026
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