Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. От Сидорчука в Польшу: экс-игрок Зори нашел новый клуб
Польша
19 июня 2026, 15:22 |
531
0

ОФИЦИАЛЬНО. От Сидорчука в Польшу: экс-игрок Зори нашел новый клуб

Аллахьяр Сайядманеш перешел в Лех

19 июня 2026, 15:22 |
531
0
ОФИЦИАЛЬНО. От Сидорчука в Польшу: экс-игрок Зори нашел новый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Познанский «Лех» официально объявил о подписании иранского вингера бельгийского «Вестерло» Аллах'яра Сайядманеша.

Отмечается, что 24-летний футболист заключил с польским клубом контракт до лета 2029 года.

Финансовые условия трансфера пока неизвестны.

В составе «Вестерло» Аллах'яр Сайядманеш играл вместе с бывшим полузащитником сборной Украины Сергеем Сидорчуком.

В 2020–2021 годах иранский нападающий на правах аренды из «Фенербахче» выступал в Украине за «Зорю».

В сезоне 2025/26 Аллах'яр Сайядманеш провел 31 матч на клубном уровне, отличившись 7 забитыми голами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 миллиона евро.

По теме:
Неожиданный поворот Барселоны. Клуб жалеет об уходе Левандовски
Поразил на ЧМ-2026. Бавария подписала хавбека. Игрок прошел медосмотр
Финалист еврокубка сделал Роме предложение по поводу Довбика
Аллахьяр Сайядманеш Вестерло Лех Познань трансферы чемпионат Бельгии по футболу чемпионат Польши по футболу Заря Луганск
Дмитрий Вус Источник: ФК Лех Познань
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Очень сложные переговоры». Ротань анонсировал новые трансферы Полесья
Футбол | 19 июня 2026, 14:52 0
«Очень сложные переговоры». Ротань анонсировал новые трансферы Полесья
«Очень сложные переговоры». Ротань анонсировал новые трансферы Полесья

Житомиряни потребують підсилення

Цыганков определился с тем, где будет играть
Футбол | 19 июня 2026, 09:37 10
Цыганков определился с тем, где будет играть
Цыганков определился с тем, где будет играть

Украинец хочет остаться в Ла Лиге, а «Эспаньол» стал главным претендентом на подписание

Суркис начал переговоры по долгожданному трансферу Динамо
Футбол | 19.06.2026, 09:16
Суркис начал переговоры по долгожданному трансферу Динамо
Суркис начал переговоры по долгожданному трансферу Динамо
Рыбакина вылетела! Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала Берлина
Теннис | 18.06.2026, 20:12
Рыбакина вылетела! Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала Берлина
Рыбакина вылетела! Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала Берлина
ОФИЦИАЛЬНО. Утвержден состав Первой и Второй лиг Украины 2026/27
Футбол | 18.06.2026, 16:47
ОФИЦИАЛЬНО. Утвержден состав Первой и Второй лиг Украины 2026/27
ОФИЦИАЛЬНО. Утвержден состав Первой и Второй лиг Украины 2026/27
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо вернет своего бывшего капитана
Динамо вернет своего бывшего капитана
19.06.2026, 11:38 6
Футбол
Мудрик попал в громкий скандал. Дело против украинца передали в суд
Мудрик попал в громкий скандал. Дело против украинца передали в суд
18.06.2026, 09:17 4
Футбол
Объявлен результат протеста Верховена по поводу скандального боя с Усиком
Объявлен результат протеста Верховена по поводу скандального боя с Усиком
18.06.2026, 06:59 8
Бокс
Чисора объяснил, почему Усик не хочет боксировать с Кабайелом
Чисора объяснил, почему Усик не хочет боксировать с Кабайелом
17.06.2026, 17:34
Бокс
Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Иван Калюжный
Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Иван Калюжный
17.06.2026, 16:06
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Два львовских клуба объявили об объединении усилий
ОФИЦИАЛЬНО. Два львовских клуба объявили об объединении усилий
19.06.2026, 09:23
Футзал
Свитолина уверенно пробилась в четвертьфинал турнира WTA 500 в Берлине
Свитолина уверенно пробилась в четвертьфинал турнира WTA 500 в Берлине
18.06.2026, 14:51 13
Теннис
Бывший тренер сборной Украины и Динамо возвращается в УПЛ
Бывший тренер сборной Украины и Динамо возвращается в УПЛ
18.06.2026, 10:43
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем