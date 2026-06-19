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Германия
19 июня 2026, 14:24 | Обновлено 19 июня 2026, 14:46
730
0

Поразил на ЧМ-2026. Бавария подписала хавбека, прошел медосмотр

Сайбари перейдет в новую команду в июле

19 июня 2026, 14:24 | Обновлено 19 июня 2026, 14:46
730
0
Поразил на ЧМ-2026. Бавария подписала хавбека, прошел медосмотр
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По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, Бавария договорилась о трансфере атакующего полузащитника ПСВ Исмаэля Сайбари.

Игрок, который уже успел оставить о себе позитивное впечатление в матче сборной Марокко против Бразилии на ЧМ-2026, прошел медосмотр в США и подписал контракт.

Однако мюнхенский гранд отложил официальное объявление на июль.

25-лений игрок в минувшем сезоне забил 19 голов и сделал 9 результативных передач.

Трансфер оценивается в 55 миллионов евро.

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Исмаэль Сайбари Бавария трансферы трансферы Бундеслиги
Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
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