Германия19 июня 2026, 14:24 | Обновлено 19 июня 2026, 14:46
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Поразил на ЧМ-2026. Бавария подписала хавбека, прошел медосмотр
Сайбари перейдет в новую команду в июле
19 июня 2026, 14:24 | Обновлено 19 июня 2026, 14:46
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По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, Бавария договорилась о трансфере атакующего полузащитника ПСВ Исмаэля Сайбари.
Игрок, который уже успел оставить о себе позитивное впечатление в матче сборной Марокко против Бразилии на ЧМ-2026, прошел медосмотр в США и подписал контракт.
Однако мюнхенский гранд отложил официальное объявление на июль.
25-лений игрок в минувшем сезоне забил 19 голов и сделал 9 результативных передач.
Трансфер оценивается в 55 миллионов евро.
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