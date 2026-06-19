Украина. Премьер лига19 июня 2026, 13:11 | Обновлено 19 июня 2026, 13:23
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Томаш Кендзера станет самым высокооплачиваемые игроком Динамо
Польский защитник вернулся в киевское «Динамо»
19 июня 2026, 13:11 | Обновлено 19 июня 2026, 13:23
2149
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Польский защитник Томаш Кендзера станет самым высокоопплачиваемым футболистом «Динамо». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».
По информации источника, 32-летний футболист, который вернулся в киевский клуб, станет самым высокооплачиваемым игроком команды. Сумма не разглашается.
В прошедшем сезоне на счету Томаша Кендзеры 42 матча на клубном уровне, в одном из которых он отличился голевой передачей.
Ранее сообщалось о том, что «Динамо» готовит еще один трансфер после подписания Кендзеры.
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чи це просто "джерело" пустило свої бульби у ванній з водою? чи без води?