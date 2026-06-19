Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Томаш Кендзера станет самым высокооплачиваемые игроком Динамо
Украина. Премьер лига
19 июня 2026, 13:11 | Обновлено 19 июня 2026, 13:23
2149
7

Томаш Кендзера станет самым высокооплачиваемые игроком Динамо

Польский защитник вернулся в киевское «Динамо»

19 июня 2026, 13:11 | Обновлено 19 июня 2026, 13:23
2149
7 Comments
Томаш Кендзера станет самым высокооплачиваемые игроком Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Томаш Кендзера
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Польский защитник Томаш Кендзера станет самым высокоопплачиваемым футболистом «Динамо». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, 32-летний футболист, который вернулся в киевский клуб, станет самым высокооплачиваемым игроком команды. Сумма не разглашается.

В прошедшем сезоне на счету Томаша Кендзеры 42 матча на клубном уровне, в одном из которых он отличился голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» готовит еще один трансфер после подписания Кендзеры.

По теме:
«Очень сложные переговоры». Ротань анонсировал новые трансферы Полесья
Неожиданный поворот Барселоны. Клуб жалеет об уходе Левандовски
«Он раскрыл меня». Яцык объяснил, почему перешел из Динамо в Харьков
Динамо Киев трансферы ПАОК свободный агент Томаш Кендзера трансферы УПЛ зарплаты
Даниил Кирияка Источник: Инсайды от Пасичныка
Оцените материал
(35)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо вернет своего бывшего капитана
Футбол | 19 июня 2026, 11:38 6
Динамо вернет своего бывшего капитана
Динамо вернет своего бывшего капитана

Сидорчук будет работать в структуре клуба

Поразил на ЧМ-2026. Бавария подписала хавбека, прошел медосмотр
Футбол | 19 июня 2026, 13:42 0
Поразил на ЧМ-2026. Бавария подписала хавбека, прошел медосмотр
Поразил на ЧМ-2026. Бавария подписала хавбека, прошел медосмотр

Сайбари перейдет в новую команду в июле

ОФИЦИАЛЬНО. Два львовских клуба объявили об объединении усилий
Футзал | 19.06.2026, 09:23
ОФИЦИАЛЬНО. Два львовских клуба объявили об объединении усилий
ОФИЦИАЛЬНО. Два львовских клуба объявили об объединении усилий
Милевский назвал фаворитов ЧМ 2026: «Я хочу увидеть его в финале»
Футбол | 18.06.2026, 16:52
Милевский назвал фаворитов ЧМ 2026: «Я хочу увидеть его в финале»
Милевский назвал фаворитов ЧМ 2026: «Я хочу увидеть его в финале»
Цыганков определился с тем, где будет играть
Футбол | 19.06.2026, 09:37
Цыганков определился с тем, где будет играть
Цыганков определился с тем, где будет играть
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
бред полнейший
Ответить
+1
Суркісня що нарешті виграв в Монако
Ответить
0
Кєнт Жора приїхав на заробітки.
Ответить
0
В ПАОКу він получав 1 лям $ в рік.
Ответить
0
Отдавать деньги с Украины да ещё и ниже среднего игрока иностранца. Вложите и инфраструктуры спорта в футбола. Поднимайте своих футболистов а не чужаков  
Ответить
0
і яка буде в нього зарплати?
чи це просто "джерело" пустило свої бульби у ванній з водою? чи без води?
Ответить
0
Вот оно что, михалыч 
Ответить
-1
Популярные новости
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после матча с Польшей?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после матча с Польшей?
18.06.2026, 16:50 1
Волейбол
ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ
17.06.2026, 09:31 51
Футбол
Мудрик попал в громкий скандал. Дело против украинца передали в суд
Мудрик попал в громкий скандал. Дело против украинца передали в суд
18.06.2026, 09:17 4
Футбол
Бывший тренер сборной Украины и Динамо возвращается в УПЛ
Бывший тренер сборной Украины и Динамо возвращается в УПЛ
18.06.2026, 10:43
Футбол
ЛНЗ и Полесье узнали соперников во 2-м раунде отбора Лиги конференций
ЛНЗ и Полесье узнали соперников во 2-м раунде отбора Лиги конференций
17.06.2026, 15:23 119
Футбол
Лига чемпионов: итоги жребия 2-го раунда квалификации. Шахтер уже в основе
Лига чемпионов: итоги жребия 2-го раунда квалификации. Шахтер уже в основе
17.06.2026, 13:23 4
Футбол
Чисора объяснил, почему Усик не хочет боксировать с Кабайелом
Чисора объяснил, почему Усик не хочет боксировать с Кабайелом
17.06.2026, 17:34
Бокс
Свитолина уверенно пробилась в четвертьфинал турнира WTA 500 в Берлине
Свитолина уверенно пробилась в четвертьфинал турнира WTA 500 в Берлине
18.06.2026, 14:51 13
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем