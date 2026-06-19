Томаш Кендзера станет самым высокооплачиваемые игроком Динамо

Польский защитник Томаш Кендзера станет самым высокоопплачиваемым футболистом «Динамо». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, 32-летний футболист, который вернулся в киевский клуб, станет самым высокооплачиваемым игроком команды. Сумма не разглашается.

В прошедшем сезоне на счету Томаша Кендзеры 42 матча на клубном уровне, в одном из которых он отличился голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» готовит еще один трансфер после подписания Кендзеры.