Иран жалуется в ФИФА. Сборную не пускают в США
У команды будет только два дня в США
Федерация футбола Ирана намерена пожаловаться в ФИФА на отношение к сборной со стороны организаторов.
Команду не пускают в США, где иранские футболисты могли бы готовиться к матчу 2-го тура ЧМ-2026 против Бельгии. Разрешение на въезд на американскую территорию выдан, но только на 20 и 21 июня, а сейчас команде запрещено быть в США и вести подготовку.
В Иране считают, что это является дискриминацией – участникам чемпионата мира не предоставлены равные права.
В первом туре Иран сыграл вничью 2:2 с Новой Зеландией, а наставник команды уже жаловался, что к иранцам несправедливое отношение на турнире.
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