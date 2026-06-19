Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Иран жалуется в ФИФА. Сборную не пускают в США
Чемпионат мира
19 июня 2026, 14:38 | Обновлено 19 июня 2026, 14:45
334
0

Иран жалуется в ФИФА. Сборную не пускают в США

У команды будет только два дня в США

19 июня 2026, 14:38 | Обновлено 19 июня 2026, 14:45
334
0
Иран жалуется в ФИФА. Сборную не пускают в США
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Федерация футбола Ирана намерена пожаловаться в ФИФА на отношение к сборной со стороны организаторов.

Команду не пускают в США, где иранские футболисты могли бы готовиться к матчу 2-го тура ЧМ-2026 против Бельгии. Разрешение на въезд на американскую территорию выдан, но только на 20 и 21 июня, а сейчас команде запрещено быть в США и вести подготовку.

В Иране считают, что это является дискриминацией – участникам чемпионата мира не предоставлены равные права.

В первом туре Иран сыграл вничью 2:2 с Новой Зеландией, а наставник команды уже жаловался, что к иранцам несправедливое отношение на турнире.

По теме:
НАГОРНЯК: «Бразилия разочаровала. Они вышли, как на карнавал»
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Участники ЧМ впечатляют физической подготовкой»
В Аргентине заявили о смерти отца Месси. Возник скандал, вмешался президент
ЧМ-2026 по футболу сборная Ирана по футболу
Иван Зинченко Источник: The Athletic
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Разгром, два удаления, сломанная нога. Канада разгромила Катар
Футбол | 19 июня 2026, 03:04 9
Разгром, два удаления, сломанная нога. Канада разгромила Катар
Разгром, два удаления, сломанная нога. Канада разгромила Катар

Фестиваль голов и грубой игры в Ванкувере

ОФИЦИАЛЬНО. Два львовских клуба объявили об объединении усилий
Футзал | 19 июня 2026, 09:23 0
ОФИЦИАЛЬНО. Два львовских клуба объявили об объединении усилий
ОФИЦИАЛЬНО. Два львовских клуба объявили об объединении усилий

Футзальная команда Альянс объединилась с клубом in.It в один проект

Поразил на ЧМ-2026. Бавария подписала хавбека, прошел медосмотр
Футбол | 19.06.2026, 13:42
Поразил на ЧМ-2026. Бавария подписала хавбека, прошел медосмотр
Поразил на ЧМ-2026. Бавария подписала хавбека, прошел медосмотр
В ФИФА вынесли вердикт по Месси после скандала на ЧМ-26. Заявление Коллины
Футбол | 19.06.2026, 08:32
В ФИФА вынесли вердикт по Месси после скандала на ЧМ-26. Заявление Коллины
В ФИФА вынесли вердикт по Месси после скандала на ЧМ-26. Заявление Коллины
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после матча с Польшей?
Волейбол | 18.06.2026, 16:50
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после матча с Польшей?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после матча с Польшей?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер сборной Украины подписал контракт с украинским клубом
ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер сборной Украины подписал контракт с украинским клубом
17.06.2026, 11:18
Футзал
Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Иван Калюжный
Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Иван Калюжный
17.06.2026, 16:06
Футбол
Известный украинский тренер готов возглавить Жирону 
Известный украинский тренер готов возглавить Жирону 
17.06.2026, 10:37 21
Футбол
Бывшая жена Блохина: «Она должна лечь, туда, где лежал крест»
Бывшая жена Блохина: «Она должна лечь, туда, где лежал крест»
17.06.2026, 09:06
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ
17.06.2026, 09:31 51
Футбол
Милевский назвал фаворитов ЧМ 2026: «Я хочу увидеть его в финале»
Милевский назвал фаворитов ЧМ 2026: «Я хочу увидеть его в финале»
18.06.2026, 16:52 12
Футбол
ЛНЗ и Полесье узнали соперников во 2-м раунде отбора Лиги конференций
ЛНЗ и Полесье узнали соперников во 2-м раунде отбора Лиги конференций
17.06.2026, 15:23 119
Футбол
Чисора объяснил, почему Усик не хочет боксировать с Кабайелом
Чисора объяснил, почему Усик не хочет боксировать с Кабайелом
17.06.2026, 17:34
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем