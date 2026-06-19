ПСЖ может оформить один из самых громких трансферов лета за 100 млн евро

Французский ПСЖ может попрощаться с вингером Брэдли Баркола за 100 миллионов евро. Об этом сообщил журналист издания The Independent Мигель Дилейни.

В услугах 23-летнего футболиста заинтересован лондонский «Арсенал», который начал работу над трансфером француза и готов в ближайшее время сделать официальное предложение парижскому клубу.

Баркола рискует потерять место в стартовом составе сильнейшей команды чемпионата Франции, поэтому рассматривает варианты для продолжения карьеры и готов перебраться в Премьер-лигу.

По информации источника, стоимость трансфера может достигнуть 100 миллионов евро – «канониры» считают Брэдли приоритетным кандидатом для усиления атаки.

В прошлом сезоне Баркола провел 49 матчей, в которых забил 13 голов и отдал семь результативных передач. Контракт француза истекает в июне 2028 года, а его стоимость составляет 70 миллионов евро.