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  4. ПСЖ может оформить один из самых громких трансферов лета за 100 млн евро
Англия
19 июня 2026, 08:37 |
3177
0

ПСЖ может оформить один из самых громких трансферов лета за 100 млн евро

Лондонский «Арсенал» готовит официальное предложение о переходе 23-летнего вингера Брэдли Баркола

19 июня 2026, 08:37 |
3177
0
ПСЖ может оформить один из самых громких трансферов лета за 100 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Брэдли Баркола
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Французский ПСЖ может попрощаться с вингером Брэдли Баркола за 100 миллионов евро. Об этом сообщил журналист издания The Independent Мигель Дилейни.

В услугах 23-летнего футболиста заинтересован лондонский «Арсенал», который начал работу над трансфером француза и готов в ближайшее время сделать официальное предложение парижскому клубу.

Баркола рискует потерять место в стартовом составе сильнейшей команды чемпионата Франции, поэтому рассматривает варианты для продолжения карьеры и готов перебраться в Премьер-лигу.

По информации источника, стоимость трансфера может достигнуть 100 миллионов евро – «канониры» считают Брэдли приоритетным кандидатом для усиления атаки.

В прошлом сезоне Баркола провел 49 матчей, в которых забил 13 голов и отдал семь результативных передач. Контракт француза истекает в июне 2028 года, а его стоимость составляет 70 миллионов евро.

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ПСЖ Брэдли Баркола Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Николай Тытюк Источник: The Independent
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