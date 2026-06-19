ПСЖ может оформить один из самых громких трансферов лета за 100 млн евро
Лондонский «Арсенал» готовит официальное предложение о переходе 23-летнего вингера Брэдли Баркола
Французский ПСЖ может попрощаться с вингером Брэдли Баркола за 100 миллионов евро. Об этом сообщил журналист издания The Independent Мигель Дилейни.
В услугах 23-летнего футболиста заинтересован лондонский «Арсенал», который начал работу над трансфером француза и готов в ближайшее время сделать официальное предложение парижскому клубу.
Баркола рискует потерять место в стартовом составе сильнейшей команды чемпионата Франции, поэтому рассматривает варианты для продолжения карьеры и готов перебраться в Премьер-лигу.
По информации источника, стоимость трансфера может достигнуть 100 миллионов евро – «канониры» считают Брэдли приоритетным кандидатом для усиления атаки.
В прошлом сезоне Баркола провел 49 матчей, в которых забил 13 голов и отдал семь результативных передач. Контракт француза истекает в июне 2028 года, а его стоимость составляет 70 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тони похвалил Рико Верховена после первого боя против украинца
Дебют Потери в боксе переносится