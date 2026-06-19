Мексика – Южная Корея. Видео голов и обзор матча (обновляется)

19 июня в 04:00 начался поединок между сборными Мексики и Южной Кореи в рамках второго тура группы А на чемпионате мира 2026 года.

Проходит встреча на арене «Эстадио Акрон» в мексиканском городе Сапопан.

После первого тура Мексика и Южная Корея имеют максимум очков: мексиканцы одолели ЮАР (2:0), корейцы переиграли Чехию (2:1).

ЧМ-2026. Группа А

Второй тур. 19 июня

Мексика – Южная Корея – 0:0 (обновляется)