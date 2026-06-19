Чемпионат мира19 июня 2026, 04:13 | Обновлено 19 июня 2026, 04:14
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Мексика – Южная Корея. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча второго тура группы А чемпионате мира 2026
19 июня 2026, 04:13 | Обновлено 19 июня 2026, 04:14
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19 июня в 04:00 начался поединок между сборными Мексики и Южной Кореи в рамках второго тура группы А на чемпионате мира 2026 года.
Проходит встреча на арене «Эстадио Акрон» в мексиканском городе Сапопан.
После первого тура Мексика и Южная Корея имеют максимум очков: мексиканцы одолели ЮАР (2:0), корейцы переиграли Чехию (2:1).
ЧМ-2026. Группа А
Второй тур. 19 июня
Мексика – Южная Корея – 0:0 (обновляется)
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