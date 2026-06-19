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Чемпионат мира
19 июня 2026, 04:36 |
220
0

Первые вне Европы и Южной Америкой. Уникальное достижение Канады на ЧМ

Канадцы забили шесть мячей и записали себя в список рекордсменов

19 июня 2026, 04:36 |
220
0
Первые вне Европы и Южной Америкой. Уникальное достижение Канады на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Канады стала первой страной не из Европы и Южной Америки, которой удалось забить пять и более мячей в матче чемпионата мира.

Историческое достижение канадцы установили в поединке второго тура ЧМ-2026 против Катара.

Команда-хозяйка мундиаля не оставила сопернику никаких шансов и одержала победу со счетом 6:0, которая стала для нее первой в истории выступлений на чемпионатах мира.

В то же время канадцы остановились всего в одном голе от того, чтобы войти в десятку самых разгромных побед в истории чемпионатов мира.

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Андрей Витренко Источник: Opta
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