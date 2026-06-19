Первые вне Европы и Южной Америкой. Уникальное достижение Канады на ЧМ
Канадцы забили шесть мячей и записали себя в список рекордсменов
Сборная Канады стала первой страной не из Европы и Южной Америки, которой удалось забить пять и более мячей в матче чемпионата мира.
Историческое достижение канадцы установили в поединке второго тура ЧМ-2026 против Катара.
Команда-хозяйка мундиаля не оставила сопернику никаких шансов и одержала победу со счетом 6:0, которая стала для нее первой в истории выступлений на чемпионатах мира.
В то же время канадцы остановились всего в одном голе от того, чтобы войти в десятку самых разгромных побед в истории чемпионатов мира.
5+ - Canada is the first team from outside of Europe and South America to score five or more goals in a FIFA World Cup match.— OptaJack⚽️ (@OptaJack) June 19, 2026
Horizons. pic.twitter.com/t6CE1xXumm
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