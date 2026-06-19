Первые вне Европы и Южной Америкой. Уникальное достижение Канады на ЧМ

Сборная Канады стала первой страной не из Европы и Южной Америки, которой удалось забить пять и более мячей в матче чемпионата мира.

Историческое достижение канадцы установили в поединке второго тура ЧМ-2026 против Катара.

Команда-хозяйка мундиаля не оставила сопернику никаких шансов и одержала победу со счетом 6:0, которая стала для нее первой в истории выступлений на чемпионатах мира.

В то же время канадцы остановились всего в одном голе от того, чтобы войти в десятку самых разгромных побед в истории чемпионатов мира.