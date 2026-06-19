Чемпионат мира19 июня 2026, 01:05 | Обновлено 19 июня 2026, 01:06
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Канада – Катар. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча второго тура группы В чемпионате мира 2026
19 июня 2026, 01:05 | Обновлено 19 июня 2026, 01:06
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19 июня в 05:00 стартовал поединок между сборными Канады и Катара во втором туре группы В на ЧМ-2026.
Команды проводят матч мундиаля на стадионе «Би-Си Плейс» в городе Ванкувер (Канада).
Перед началом этого поединка группу В возглавляет Швейцария (4 балла), во втором туре разгромившая Боснию и Герцеговину – 4:1.
ЧМ-2026. Группа В
Второй тур. 19 июня
Канада – Катар – 0:0 (обновляется)
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