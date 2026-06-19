Канада – Катар. Видео голов и обзор матча (обновляется)

19 июня в 05:00 стартовал поединок между сборными Канады и Катара во втором туре группы В на ЧМ-2026.

Команды проводят матч мундиаля на стадионе «Би-Си Плейс» в городе Ванкувер (Канада).

Перед началом этого поединка группу В возглавляет Швейцария (4 балла), во втором туре разгромившая Боснию и Герцеговину – 4:1.

ЧМ-2026. Группа В

Второй тур. 19 июня

Канада – Катар – 0:0 (обновляется)