Швейцария – Босния и Герцеговина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

18 июня сборные Швейцарии и Боснии и Герцеговины проводят матч 2-го тура группы B чемпионата мира 2026.

Команды играют на стадионе Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

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ЧМ-2026. Группа B

Второй тур. 18 июня

Швейцария – Босния и Герцеговина – 0:0 (матч продолжается)

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Швейцария – Босния и Герцеговина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция