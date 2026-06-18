Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Швейцария – Босния и Герцеговина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Чемпионат мира
18 июня 2026, 22:15 |
485
0

Швейцария – Босния и Герцеговина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 2-го тура группы B чемпионата мира 2026

18 июня 2026, 22:15 |
485
0
Швейцария – Босния и Герцеговина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

18 июня сборные Швейцарии и Боснии и Герцеговины проводят матч 2-го тура группы B чемпионата мира 2026.

Команды играют на стадионе Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ЧМ-2026. Группа B

Второй тур. 18 июня

Швейцария Босния и Герцеговина0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Швейцария – Босния и Герцеговина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
Уэйн РУНИ: «Позиционирование Роналду на поле – гениально»
Канада – Катар. Текстовая трансляция матча
Матч Швейцария – Босния и Герцеговина едва не побил антирекорд ЧМ
сборная Швейцарии по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо переманило двух талантливых футболистов, игравших за Шахтер
Футбол | 18 июня 2026, 08:58 5
Динамо переманило двух талантливых футболистов, игравших за Шахтер
Динамо переманило двух талантливых футболистов, игравших за Шахтер

Киевляне пополнили юношеский состав Олифером и Ганиговским

Источник: Бенфика получит украинца, который станет лучшим – есть условие
Футбол | 18 июня 2026, 22:42 0
Источник: Бенфика получит украинца, который станет лучшим – есть условие
Источник: Бенфика получит украинца, который станет лучшим – есть условие

София Оливейра высказалась о Судакове

Бывший тренер сборной Украины и Динамо возвращается в УПЛ
Футбол | 18.06.2026, 10:43
Бывший тренер сборной Украины и Динамо возвращается в УПЛ
Бывший тренер сборной Украины и Динамо возвращается в УПЛ
Реал полностью изменил трансферную стратегию после провального сезона
Футбол | 18.06.2026, 16:41
Реал полностью изменил трансферную стратегию после провального сезона
Реал полностью изменил трансферную стратегию после провального сезона
В Испании поставили точку в вопросе о будущем Лунина
Футбол | 18.06.2026, 07:02
В Испании поставили точку в вопросе о будущем Лунина
В Испании поставили точку в вопросе о будущем Лунина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер сборной Украины подписал контракт с украинским клубом
ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер сборной Украины подписал контракт с украинским клубом
17.06.2026, 11:18
Футзал
Лига чемпионов. Старт нового сезона: итоги жеребьевки квалификации Q1
Лига чемпионов. Старт нового сезона: итоги жеребьевки квалификации Q1
16.06.2026, 17:19 2
Футбол
Объявлен результат протеста Верховена по поводу скандального боя с Усиком
Объявлен результат протеста Верховена по поводу скандального боя с Усиком
18.06.2026, 06:59 7
Бокс
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
18.06.2026, 14:03
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ
17.06.2026, 09:31 51
Футбол
Лига Европы. Динамо узнало соперника в 1-м раунде квалификации
Лига Европы. Динамо узнало соперника в 1-м раунде квалификации
16.06.2026, 18:10 202
Футбол
Михаил Мудрик отправился в Италию
Михаил Мудрик отправился в Италию
18.06.2026, 11:22 7
Футбол
ЛНЗ и Полесье узнали соперников во 2-м раунде отбора Лиги конференций
ЛНЗ и Полесье узнали соперников во 2-м раунде отбора Лиги конференций
17.06.2026, 15:23 115
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем