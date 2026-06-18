Чемпионат мира18 июня 2026, 22:15 |
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Швейцария – Босния и Герцеговина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 2-го тура группы B чемпионата мира 2026
18 июня 2026, 22:15 |
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18 июня сборные Швейцарии и Боснии и Герцеговины проводят матч 2-го тура группы B чемпионата мира 2026.
Команды играют на стадионе Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
ЧМ-2026. Группа B
Второй тур. 18 июня
Швейцария – Босния и Герцеговина – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
Швейцария – Босния и Герцеговина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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