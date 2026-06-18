Чехия – Южная Африка. Видео голов и обзор матча (обновляется)

18 июня сборные Чехии и Южной Африки открыли второй тур чемпионата мира по футболу очным матчем.

Поединок чешской и южноафриканской команд начался в 19:00 по киевскому времени. Встреча проходит на стадионе «Мерседес-Бенц» в Аталанте.

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Чехия и Южная Африка попали в группу А. Вместе с ними в этом квартете также сыграют сборные Мексики и Южной Кореи.

ЧМ-2026. Группа А.

Чехия – Южная Африка – 1:0 (обновляется)

Голи: Садилек, 6.