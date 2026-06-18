Чемпионат мира18 июня 2026, 19:01 | Обновлено 18 июня 2026, 19:47
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Чехия – Южная Африка. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча чемпионата мира
18 июня 2026, 19:01 | Обновлено 18 июня 2026, 19:47
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18 июня сборные Чехии и Южной Африки открыли второй тур чемпионата мира по футболу очным матчем.
Поединок чешской и южноафриканской команд начался в 19:00 по киевскому времени. Встреча проходит на стадионе «Мерседес-Бенц» в Аталанте.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Чехия и Южная Африка попали в группу А. Вместе с ними в этом квартете также сыграют сборные Мексики и Южной Кореи.
ЧМ-2026. Группа А.
Чехия – Южная Африка – 1:0 (обновляется)
Голи: Садилек, 6.
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