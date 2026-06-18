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Испания
18 июня 2026, 23:02 |
1185
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Решение принято. Цыганков определился, где будет играть

Украинец хочет остаться в Ла Лиге, а «Эспаньол» стал главным претендентом на подписание

18 июня 2026, 23:02 |
1185
1 Comments
Решение принято. Цыганков определился, где будет играть
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Украинский вингер Виктор Цыганков может сменить клуб уже этим летом. По информации источника, футболист обратился к руководству «Жироны» с просьбой разрешить ему покинуть команду после вылета во второй дивизион Испании.

Впрочем, каталонский клуб не планирует отпускать одного из своих лидеров по заниженной цене. Ситуацию осложняет тот факт, что «Жироне» принадлежит лишь 50% экономических прав на игрока, тогда как вторая половина остается за киевским «Динамо». Именно поэтому испанцы рассчитывают получить максимальную финансовую выгоду от возможного трансфера.

Контракт Цыганкова с «Жироной» действует до лета 2027 года, что также укрепляет переговорные позиции клуба.

Сообщается, что украинец расставил приоритеты и решил продолжить играть в Примере. Интерес к футболисту уже проявляют несколько клубов, а «Эспаньол» считается главным фаворитом.

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Виктор Цыганков трансферы Ла Лиги трансферы Жирона Эспаньол
Дмитрий Олийченко Источник
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А як же величний, відомий, топовий, легендарний Трабзонспор?)
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