Чемпионат мира18 июня 2026, 05:42 | Обновлено 18 июня 2026, 05:44
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Узбекистан – Колумбия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча первого тура группы К чемпионату мира 2026
18 июня 2026, 05:42 | Обновлено 18 июня 2026, 05:44
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18 июня в 05:00 началась дуэль Узбекистана и Колумбии в первом туре группы К на чемпионате мира 2026.
Местом проведения матча стала арена «Эстадио Банорте», что находится в мексиканском Мехико.
ЧМ-2026. Группа К
Первый тур. 18 июня
Узбекистан – Колумбия – 0:1 (обновляется)
Гол: Муньос, 40
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