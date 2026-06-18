Узбекистан – Колумбия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

18 июня в 05:00 началась дуэль Узбекистана и Колумбии в первом туре группы К на чемпионате мира 2026.

Местом проведения матча стала арена «Эстадио Банорте», что находится в мексиканском Мехико.

ЧМ-2026. Группа К

Первый тур. 18 июня

Узбекистан – Колумбия – 0:1 (обновляется)

Гол: Муньос, 40