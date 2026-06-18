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Чемпионат мира
18 июня 2026, 05:42 | Обновлено 18 июня 2026, 05:44
712
0

Узбекистан – Колумбия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча первого тура группы К чемпионату мира 2026

18 июня 2026, 05:42 | Обновлено 18 июня 2026, 05:44
712
0
Узбекистан – Колумбия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine
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18 июня в 05:00 началась дуэль Узбекистана и Колумбии в первом туре группы К на чемпионате мира 2026.

Местом проведения матча стала арена «Эстадио Банорте», что находится в мексиканском Мехико.

ЧМ-2026. Группа К

Первый тур. 18 июня

Узбекистан – Колумбия – 0:1 (обновляется)

Гол: Муньос, 40

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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