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Лига чемпионов
18 июня 2026, 04:09 | Обновлено 18 июня 2026, 04:17
29
0

Жеребьевка женского ЛЧ. Соперники Харькова и Систерс. Смотреть онлайн LIVE

18 июня в 16:00 состоится жеребьевка первых раундов квалификации ЛЧ

18 июня 2026, 04:09 | Обновлено 18 июня 2026, 04:17
29
0
Жеребьевка женского ЛЧ. Соперники Харькова и Систерс. Смотреть онлайн LIVE
УЕФА
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18 июня в 16:00 состоится жеребьевка квалификации Q1 и Q2 женской Лиги чемпионов УЕФА 2026/27.

Два украинских клуба узнают первых соперников в отборе к групповому этапу.

Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обе команды – Харьков и Систерс Одесса – начнут свой путь со второго квалификационного раунда.

Харьков (бывший Металлист 1925) как чемпион Украины выступит в квалификации Q2 по Пути чемпионов.

Одесский клуб Систерс (второе место в ЧУ) стартует во втором квалификационном раунде по Пути представителей лиг.

Матчи первого раунда отбора пройдут 22 и 25 июля. Полуфиналы и финалы второго раунда квалификации женской Лиги чемпионов запланированы на 5 и 8 августа. Только победители мини-турниров четырех команд продолжат борьбу в третьем раунде (26 августа и 2 сентября) за выход в групповой этап.

Во второй раз Украина будет представлена тремя командами в женских еврокубках. Колос из Ковалевки снова сыграет в квалификации второго еврокубка – Кубка Европы, аналогичного мужской Лиге Европы.

Жеребьевка женского ЛЧ. Соперники Харькова и Систерс. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию жеребьевки проводит официальный сайт УЕФА 18 июня в 16:00

📺 Видеотрансляция

Лига чемпионов по футболу среди женщин

Жеребьевка квалификации Q1 и Q2

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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