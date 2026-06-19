Большая потеря для футбола. Тренер Университати оценили матч с Динамо

Главный тренер румынской «Университати» Клуж Кристиано Бергоди поделился мыслями о легендарном специалисте Мирче Луческу после жеребьевки первого раунда квалификации Лиги Европы.

«Сразу вспомнил Луческу, когда увидел, с кем мы будем играть. Мирча Луческу был великолепным тренером. Он творил историю, где бы ни работал. В «Шахтере», но также и в киевском «Динамо». В Италии, в Турции. Это большая потеря для мирового футбола», — сказал Бергоди.

Ранее наставник румынской «Университати» прокомментировал предстоящее противостояние с киевским «Динамо» в первом квалификационном раунде Лиги Европы.