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  4. В ЛНЗ лаконично отреагировали на результаты жеребьевки Лиги конференций
Лига конференций
17 июня 2026, 15:59 | Обновлено 17 июня 2026, 16:36
1480
3

В ЛНЗ лаконично отреагировали на результаты жеребьевки Лиги конференций

«Фиолетовые» верят в успех на международной арене

17 июня 2026, 15:59 | Обновлено 17 июня 2026, 16:36
1480
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В ЛНЗ лаконично отреагировали на результаты жеребьевки Лиги конференций
ФК ЛНЗ
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Черкасский ЛНЗ, впервые в своей истории вышедший в еврокубки, сыграет во втором раунде квалификации Лиги конференций против бельгийского Гента.

Пресс-служба «фиолетовых» отреагировала на результаты жеребьевки лаконичным сообщением:

«Впереди – исторический еврокубковый дебют для нашего клуба и первые международные матчи в истории Черкащины. Верим в команду и готовимся к новому вызову вместе», – говорится в сообщении.

Первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций состоится 23 июля, а ответный матч – 30 июля.

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ЛНЗ Черкассы Гент Лига конференций
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
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тільки вірить і залишається .
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Нажаль що ЛНЗ, що Поліссю - хана. Хочу помилитися.
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