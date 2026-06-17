В ЛНЗ лаконично отреагировали на результаты жеребьевки Лиги конференций

Черкасский ЛНЗ, впервые в своей истории вышедший в еврокубки, сыграет во втором раунде квалификации Лиги конференций против бельгийского Гента.

Пресс-служба «фиолетовых» отреагировала на результаты жеребьевки лаконичным сообщением:

«Впереди – исторический еврокубковый дебют для нашего клуба и первые международные матчи в истории Черкащины. Верим в команду и готовимся к новому вызову вместе», – говорится в сообщении.

Первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций состоится 23 июля, а ответный матч – 30 июля.