Шахтер может получить бешеные деньги за звезду сборной Украины
«Бенфика» рассчитывает продать Трубина за 40 миллионов евро
Будущее украинского вратаря Анатолия Трубина в «Бенфике» может стать одной из главных трансферных тем лета.
Как сообщает португальское издание Record, руководство лиссабонского клуба уже определилось с суммой, за которую готово рассмотреть продажу украинского голкипера. «Орлы» рассчитывают получить около 40 миллионов евро в случае трансфера 24-летнего вратаря.
При этом в «Бенфике» прекрасно понимают, что не смогут оставить себе всю сумму от потенциальной сделки. Во время перехода Трубина в Португалию «Шахтер» сохранил за собой право на 40% от будущей прибыли от продажи футболиста.
По информации источника, украинский голкипер готов выслушать предложения о продолжении карьеры, а его дальнейшая судьба может зависеть от активности клубов на трансферном рынке.
Трубин перешел в «Бенфику» летом 2023 года и быстро стал основным вратарем команды. За это время украинец зарекомендовал себя как один из самых надежных голкиперов чемпионата Португалии.
В случае продажи за 40 миллионов евро «Шахтер» получит 16 миллионов евро.
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