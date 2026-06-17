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  4. Шахтер может получить бешеные деньги за звезду сборной Украины
Португалия
17 июня 2026, 23:21 |
2443
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Шахтер может получить бешеные деньги за звезду сборной Украины

«Бенфика» рассчитывает продать Трубина за 40 миллионов евро

17 июня 2026, 23:21 |
2443
3 Comments
Шахтер может получить бешеные деньги за звезду сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
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Будущее украинского вратаря Анатолия Трубина в «Бенфике» может стать одной из главных трансферных тем лета.

Как сообщает португальское издание Record, руководство лиссабонского клуба уже определилось с суммой, за которую готово рассмотреть продажу украинского голкипера. «Орлы» рассчитывают получить около 40 миллионов евро в случае трансфера 24-летнего вратаря.

При этом в «Бенфике» прекрасно понимают, что не смогут оставить себе всю сумму от потенциальной сделки. Во время перехода Трубина в Португалию «Шахтер» сохранил за собой право на 40% от будущей прибыли от продажи футболиста.

По информации источника, украинский голкипер готов выслушать предложения о продолжении карьеры, а его дальнейшая судьба может зависеть от активности клубов на трансферном рынке.

Трубин перешел в «Бенфику» летом 2023 года и быстро стал основным вратарем команды. За это время украинец зарекомендовал себя как один из самых надежных голкиперов чемпионата Португалии.

В случае продажи за 40 миллионов евро «Шахтер» получит 16 миллионов евро.

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Анатолий Трубин Бенфика Шахтер Донецк трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: Record.pt
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Чесно кажучи якась нереальна цифра  ці 40 млн.  Ну реально він дуже переоцінений. Хоча Бенфіка звісно вміє продавати
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