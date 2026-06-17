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  4. Мбаппе установил рекорд ЧМ по матчам, в которых он забил 2+ голом
Чемпионат мира
17 июня 2026, 07:39 |
52
0

Мбаппе установил рекорд ЧМ по матчам, в которых он забил 2+ голом

Напомним, против каких соперников французу удавалось добиться подобного успеха

17 июня 2026, 07:39 |
52
0
Мбаппе установил рекорд ЧМ по матчам, в которых он забил 2+ голом
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе в пятый раз в своей карьере забил 2 и более голов в одном матче чемпионата мира.

На этот раз это произошло в первом туре ЧМ-2026 против сборной Сенегала (3:1).

Мбаппе стал первым игроком в истории чемпионатов мира, кому удалось повторить подобное в 5 разных матчах.

Матчи Килиана Мбаппе с 2 и более забитыми голами на чемпионатах мира (5)

  • 2026 — против Сенегала (групповой этап) – 2 гола
  • 2022 — против Аргентины (финал) – 3 гола
  • 2022 — против Польши (1/8 финала) – 2 гола
  • 2022 — против Дании (групповой этап) – 2 гола
  • 2018 — против Аргентины (1/8 финала) – 2 гола
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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