Мбаппе установил рекорд ЧМ по матчам, в которых он забил 2+ голом

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе в пятый раз в своей карьере забил 2 и более голов в одном матче чемпионата мира.

На этот раз это произошло в первом туре ЧМ-2026 против сборной Сенегала (3:1).

Мбаппе стал первым игроком в истории чемпионатов мира, кому удалось повторить подобное в 5 разных матчах.

Матчи Килиана Мбаппе с 2 и более забитыми голами на чемпионатах мира (5)