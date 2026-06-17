Чемпионат мира17 июня 2026, 07:39 |
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Мбаппе установил рекорд ЧМ по матчам, в которых он забил 2+ голом
Напомним, против каких соперников французу удавалось добиться подобного успеха
17 июня 2026, 07:39 |
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе в пятый раз в своей карьере забил 2 и более голов в одном матче чемпионата мира.
На этот раз это произошло в первом туре ЧМ-2026 против сборной Сенегала (3:1).
Мбаппе стал первым игроком в истории чемпионатов мира, кому удалось повторить подобное в 5 разных матчах.
Матчи Килиана Мбаппе с 2 и более забитыми голами на чемпионатах мира (5)
- 2026 — против Сенегала (групповой этап) – 2 гола
- 2022 — против Аргентины (финал) – 3 гола
- 2022 — против Польши (1/8 финала) – 2 гола
- 2022 — против Дании (групповой этап) – 2 гола
- 2018 — против Аргентины (1/8 финала) – 2 гола
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