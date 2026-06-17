Чемпионат мира17 июня 2026, 07:29 | Обновлено 17 июня 2026, 07:35
57
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ВИДЕО. Романо Шмид ударом в девять открыл счет в матче Австрия – Иордания
Полузащитник открыл счет на 21-й минуте
17 июня 2026, 07:29 | Обновлено 17 июня 2026, 07:35
57
0
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Вингер сборной Австрии Романо Шмид открыл счет в матче первого тура группы J чемпионата мира с Иорданией.
Команды встретились в городе Санта-Клара на «Levi's Stadium».
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На 21-й минуте встречи шикарным ударом в девять Романо Шмид открыл счет в матче, 1:0.
ВИДЕО. Романо Шмид ударом в девять открыл счет в матче Австрия – Йордания
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