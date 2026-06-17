Аргентина – Алжир. Видео голов и обзор матча (обновляется)

17 июня проходит матч 1-го тура группы J чемпионата мира 2026 между сборными Аргентины и Алжина.

Команды играют на стадионе Эрроухед Стэдиум в Канзас-Сити. Стартовый свисток прозвучал в 04:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ЧМ-2026. Группа J

Первый тур. 17 июня

Аргентина – Алжир – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Месси, 17

(новость обновляется)

Аргентина – Алжир. Смотреть онлайн. LIVE трансляция