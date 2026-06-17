Чемпионат мира17 июня 2026, 04:05 | Обновлено 17 июня 2026, 04:36
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Аргентина – Алжир. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1-го тура группы J чемпионата мира 2026
17 июня 2026, 04:05 | Обновлено 17 июня 2026, 04:36
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17 июня проходит матч 1-го тура группы J чемпионата мира 2026 между сборными Аргентины и Алжина.
Команды играют на стадионе Эрроухед Стэдиум в Канзас-Сити. Стартовый свисток прозвучал в 04:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
ЧМ-2026. Группа J
Первый тур. 17 июня
Аргентина – Алжир – 1:0 (матч продолжается)
Гол: Месси, 17
(новость обновляется)
Аргентина – Алжир. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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