Чемпионат мира18 июня 2026, 02:10 | Обновлено 18 июня 2026, 02:52
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Гана – Панама. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча первого тура группы L чемпионата мира 2026
18 июня 2026, 02:10 | Обновлено 18 июня 2026, 02:52
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18 июня в 02:00 стартовал поединок первого тура группы L между сборными Ганы и Панамы на чемпионате мира 2026.
Местом проведения матча стала арена «BMO Филд» в канадском городе Торонто.
Раньше команды ни разу не пересекались на футбольном поле.
ЧМ-2026. Группа L
Первый тур. 18 июня
Гана – Панама – 0:0 (обновляется)
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