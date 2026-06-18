Гана – Панама. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Раньше команды ни разу не пересекались на футбольном поле.

18 июня в 02:00 стартовал поединок первого тура группы L между сборными Ганы и Панамы на чемпионате мира 2026.

Sport.ua

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