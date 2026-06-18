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Чемпионат мира
18 июня 2026, 02:10 | Обновлено 18 июня 2026, 02:52
52
0

Гана – Панама. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча первого тура группы L чемпионата мира 2026

18 июня 2026, 02:10 | Обновлено 18 июня 2026, 02:52
52
0
Гана – Панама. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine
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18 июня в 02:00 стартовал поединок первого тура группы L между сборными Ганы и Панамы на чемпионате мира 2026.

Местом проведения матча стала арена «BMO Филд» в канадском городе Торонто.

Раньше команды ни разу не пересекались на футбольном поле.

ЧМ-2026. Группа L

Первый тур. 18 июня

Гана – Панама – 0:0 (обновляется)

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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