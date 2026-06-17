Динамо рискует потерять Бражка и Михавка. Очень большой интерес

Киевское «Динамо» рискует потерять сразу нескольких ключевых футболистов во время летнего трансферного окна.

Известный агент Аркадий Запорожану заявил, что европейские клубы по-прежнему проявляют большой интерес к защитнику Тарасу Михавку и полузащитнику Владимиру Бражку.

По словам функционера, оба игрока находятся в поле зрения серьезных клубов из ведущих чемпионатов Европы, поэтому не исключено, что один или даже двое футболистов покинут Киев уже этим летом.

«Возможно, они продадут одного или двух игроков ещё до матчей с «Университате» из Клужа. Михавко находится в списках важных европейских клубов, в том числе команд из АПЛ. Не стоит забывать и о Бражке. Пока что стороны не достигли договоренностей, но интерес существует», — рассказал Запорожану.