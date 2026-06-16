Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Уругвай нанес 27 ударов по воротах Саудовской Аравии и не смог победить
Чемпионат мира
16 июня 2026, 11:01 |
119
0

Уругвай нанес 27 ударов по воротах Саудовской Аравии и не смог победить

Подопечные Марсело Бьелсы спаслись на 80-й минуте после результативного удара Араухо

16 июня 2026, 11:01 |
119
0
Уругвай нанес 27 ударов по воротах Саудовской Аравии и не смог победить
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Уругвая по футболу
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Сборная Уругвая не сумела одолеть команду Саудовской Аравии (1:1) в матче первого тура чемпионата мира, несмотря на тотальное доминирование на поле.

По воротах соперника подопечные Марсело Бьелсы нанесли 27 ударов, 22 из которых пришлись на второй тайм. Уругвайская команда уступала в счете до 80-й минуты, когда Араухо восстановил паритет.

Последней командой, которая нанесла больше ударов за один тайм на чемпионате мира, была Германская Демократическая Республика – против Чили в 1974 году (24).

Представитель Южной Америки больше владел мячом (67% – 33%), имел преимущество по ожидаемым голам (1,72 – 0,66), но девять сейвов Мухаммеда аль-Овеиса принесли аравийской сборной важный балл.

Во втором туре Уругвай попытается одержать первую победу на ЧМ-2026, когда встретится с Кабо-Верде. Саудовской Аравии предстоит сыграть с одними из фаворитов мундиаля – Испанией.

По теме:
Мбаппе на ЧМ-2026 может установить сразу несколько рекордов сборной Франции
Сборные из Южной Америки еще не одержали ни одной победы на ЧМ-2026
6/6. Беспроигрышная серия азиатских сборных на ЧМ-2026 продолжается
ЧМ-2026 по футболу сборная Уругвая по футболу сборная Саудовской Аравии по футболу статистика
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полузащитник Буковины покидает клуб и ищет новую команду за границей
Футбол | 16 июня 2026, 10:44 0
Полузащитник Буковины покидает клуб и ищет новую команду за границей
Полузащитник Буковины покидает клуб и ищет новую команду за границей

Даниил Голуб может воспользоваться программой «18–22» и выехать за пределы Украины

Стреляли холостыми. Испания не смогла обыграть Кабо-Верде
Футбол | 15 июня 2026, 20:59 60
Стреляли холостыми. Испания не смогла обыграть Кабо-Верде
Стреляли холостыми. Испания не смогла обыграть Кабо-Верде

Островитяне сотворили сенсацию на чемпионате мира

ФОТО. Громкий скандал с арбитром на ЧМ-2026 получил развязку
Футбол | 16.06.2026, 04:33
ФОТО. Громкий скандал с арбитром на ЧМ-2026 получил развязку
ФОТО. Громкий скандал с арбитром на ЧМ-2026 получил развязку
ФИФА приняла позорное решение о возвращении россиян в футбол
Футбол | 16.06.2026, 09:31
ФИФА приняла позорное решение о возвращении россиян в футбол
ФИФА приняла позорное решение о возвращении россиян в футбол
КРАСЮК: «Следующим соперником Усика должна стать его жена Екатерина»
Бокс | 15.06.2026, 19:16
КРАСЮК: «Следующим соперником Усика должна стать его жена Екатерина»
КРАСЮК: «Следующим соперником Усика должна стать его жена Екатерина»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру
Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру
15.06.2026, 09:09 6
Футбол
Усик встретился со звездным чемпионом. Будет громкий бой
Усик встретился со звездным чемпионом. Будет громкий бой
15.06.2026, 04:22
Бокс
Определился обладатель Кубка Стэнли сезона НХЛ
Определился обладатель Кубка Стэнли сезона НХЛ
15.06.2026, 06:15 12
Хоккей
Попала в основу благодаря Костюк. Определена чемпионка WTA 500 в Лондоне
Попала в основу благодаря Костюк. Определена чемпионка WTA 500 в Лондоне
14.06.2026, 17:40 9
Теннис
Ушел из жизни известный украинский футболист, который играл в Премьер-лиге
Ушел из жизни известный украинский футболист, который играл в Премьер-лиге
15.06.2026, 12:49 4
Футбол
Три клуба снялись с чемпионата Украины после завершения сезона 2025/26
Три клуба снялись с чемпионата Украины после завершения сезона 2025/26
15.06.2026, 15:01
Футбол
Ударили по рукам. Динамо договорилось о трансфере игрока сборной
Ударили по рукам. Динамо договорилось о трансфере игрока сборной
14.06.2026, 09:01 25
Футбол
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после триллера с Польшей?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после триллера с Польшей?
14.06.2026, 11:22
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем