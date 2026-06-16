Уругвай нанес 27 ударов по воротах Саудовской Аравии и не смог победить
Подопечные Марсело Бьелсы спаслись на 80-й минуте после результативного удара Араухо
Сборная Уругвая не сумела одолеть команду Саудовской Аравии (1:1) в матче первого тура чемпионата мира, несмотря на тотальное доминирование на поле.
По воротах соперника подопечные Марсело Бьелсы нанесли 27 ударов, 22 из которых пришлись на второй тайм. Уругвайская команда уступала в счете до 80-й минуты, когда Араухо восстановил паритет.
Последней командой, которая нанесла больше ударов за один тайм на чемпионате мира, была Германская Демократическая Республика – против Чили в 1974 году (24).
Представитель Южной Америки больше владел мячом (67% – 33%), имел преимущество по ожидаемым голам (1,72 – 0,66), но девять сейвов Мухаммеда аль-Овеиса принесли аравийской сборной важный балл.
Во втором туре Уругвай попытается одержать первую победу на ЧМ-2026, когда встретится с Кабо-Верде. Саудовской Аравии предстоит сыграть с одними из фаворитов мундиаля – Испанией.
22 - Uruguay attempted 22 shots in the second half against Saudi Arabia. The last team to attempt more shots in a half of a FIFA World Cup match was East Germany against Chile in 1974 (24 in the first half).— OptaJoe (@OptaJoe) June 16, 2026
Relentless. pic.twitter.com/fEKhTmj6XT
22 - 22 de los 27 remates totales de Uruguay ante Arabia fueron en el segundo tiempo. Reacción pic.twitter.com/EH5MniF1wY— OptaJavier (@OptaJavier) June 16, 2026
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