Даяна Ястремская – Лоис Буассон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 250 в Ноттингеме
16 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 50) начнет выступления на травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.
В первом раунде украинка сыграет против представительницы Франции Лоис Буассон (WTA 154). Поединок начнется ориентировочно в 14:30 по Киеву.
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Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Буассон.
Победительница поединка во втором круге поборется с Татьяной Марией.
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