Даяна Ястремская – Лоис Буассон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 50) начнет выступления на травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.

В первом раунде украинка сыграет против представительницы Франции Лоис Буассон (WTA 154). Поединок начнется ориентировочно в 14:30 по Киеву.

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Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Буассон.

Победительница поединка во втором круге поборется с Татьяной Марией.

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