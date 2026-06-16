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  4. Даяна Ястремская – Лоис Буассон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
16 июня 2026, 09:38 |
167
0

Даяна Ястремская – Лоис Буассон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 250 в Ноттингеме

16 июня 2026, 09:38 |
167
0
Даяна Ястремская – Лоис Буассон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская
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16 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 50) начнет выступления на травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.

В первом раунде украинка сыграет против представительницы Франции Лоис Буассон (WTA 154). Поединок начнется ориентировочно в 14:30 по Киеву.

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Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Буассон.

Победительница поединка во втором круге поборется с Татьяной Марией.

📺 Видеотрансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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