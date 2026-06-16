Даяна Ястремская – Лоис Буассон. Прогноз на матч WTA 250 в Ноттингеме
Поединок 1/16 финала начнется 16 мая ориентировочно в 14:30 по Киеву
16 июня, свой матч первого круга теннисного турнира в Ноттингеме проведут Даяна Ястремская (WTA 50) и Лоис Буассон (WTA 154).
Начало встречи запланировано на 14:30 по киевскому времени.
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Даяна Ястремская
Украинская спортсменка играет привычно нестабильно, хотя один турнир WTA 125 в Парме она выиграла. В прошлом сезоне в Ноттингеме теннисистка дошла до финала. Свои первые матчи на траве Ястремская провела в Хертогенбосе, где вылетела уже во втором круге, уступив опытной австралийке Айле Томлянович.
Делать прогнозы на матчи Даяны неблагодарное дело, она может показать феноменальную игру или просто отдать победу. В случае успеха в предстоящей битве, украинка выйдет на немку Татьяну Марию.
Лоис Буассон
Француженка громко о себе заявила в прошлом сезоне, который завершила на 36-й позиции. Сейчас Буассон потеряла 118 позиций в рейтинге, все из-за того, что не сумела защитить прошлогодний полуфинал Ролан Гаррос. Статистика пока не впечатляет, всего одна победа в семи противостояниях этого сезона.
Буассон классический грунтовой игрок, другие покрытия она избегает или же играет на них без особого успеха. Сейчас француженка не готова на 100%, причем сыграет на траве, на которой провела всего два матча за пять лет, проиграв обе встречи.
Личные встречи
Спортсменки пересекались всего раз, в прошлом году, на стадии полуфинала грунтового турнира в Гамбурге, тогда Буассон выиграла 6:1, 7:6, а потом и трофей взяла.
Прогноз
В этой встрече украинка большой фаворит. Ястремская действительно имеет больше шансов на победу, главное не переиграть саму себя. Я думаю, все закончиться в двух партиях, поэтому поставлю на успех украинки с форой -1,5 сета за 1,6.
14:30
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