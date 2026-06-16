Иран – Новая Зеландия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

16 июня в 04:00 началась встреча Ирана и Новой Зеландии в первом туре группы G на чемпионате мира 2026.

Встретились команды на арене «Соу-Фай Стедиум» в городе Инглвуд, штат Калифорния (США).

ЧМ-2026. Группа G

Первый тур. 16 июня

Иран – Новая Зеландия – 0:1 (обновляется)

Гол: Джаст, 7