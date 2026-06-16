Чемпионат мира16 июня 2026, 04:13 | Обновлено 16 июня 2026, 04:15
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Иран – Новая Зеландия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча первого тура группы G чемпионата мира 2026
16 июня 2026, 04:13 | Обновлено 16 июня 2026, 04:15
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16 июня в 04:00 началась встреча Ирана и Новой Зеландии в первом туре группы G на чемпионате мира 2026.
Встретились команды на арене «Соу-Фай Стедиум» в городе Инглвуд, штат Калифорния (США).
ЧМ-2026. Группа G
Первый тур. 16 июня
Иран – Новая Зеландия – 0:1 (обновляется)
Гол: Джаст, 7
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