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  4. Исторически. ФИФА признала женщину-арбитра на матч чемпионата мира 2026
Чемпионат мира
16 июня 2026, 08:21 | Обновлено 16 июня 2026, 08:22
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0

Исторически. ФИФА признала женщину-арбитра на матч чемпионата мира 2026

Американка Тори Пенсо станет главным рефери матча второго тура

16 июня 2026, 08:21 | Обновлено 16 июня 2026, 08:22
110
0
Исторически. ФИФА признала женщину-арбитра на матч чемпионата мира 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Тори Пенсо
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Американка Тори Пенсо станет первой женщиной-арбитром, которая отработает на матче чемпионата мира 2026.

ФИФА назначила Тори на поединок второго тура группы А между сборными ЮАР и Чехии.

Помогать Пенсо на матче международного турнира будет американско-австралийская бригада.

Тори – всего лишь вторая женщина-арбитр в истории, которой доверили судить матч чемпионата мира. Первой стала француженка Стефани Фраппар: она была главным рефери в матче Германии и Коста-Рики на мундиале 2022.

Поединок между ЮАР и Чехией запланирован на 18 июня. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

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ФИФА сборная ЮАР по футболу сборная Чехии по футболу судейские назначения Стефани Фраппар
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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