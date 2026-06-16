Исторически. ФИФА признала женщину-арбитра на матч чемпионата мира 2026
Американка Тори Пенсо станет главным рефери матча второго тура
Американка Тори Пенсо станет первой женщиной-арбитром, которая отработает на матче чемпионата мира 2026.
ФИФА назначила Тори на поединок второго тура группы А между сборными ЮАР и Чехии.
Помогать Пенсо на матче международного турнира будет американско-австралийская бригада.
Тори – всего лишь вторая женщина-арбитр в истории, которой доверили судить матч чемпионата мира. Первой стала француженка Стефани Фраппар: она была главным рефери в матче Германии и Коста-Рики на мундиале 2022.
Поединок между ЮАР и Чехией запланирован на 18 июня. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.
The match officials for @FIFAWorldCup matches 25, 26, 27 and 28 have been appointed. 🤝— FIFA (@FIFAcom) June 15, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сирота вернётся из аренды в Турции
Промоутер посоветовал Александру завершить карьеру