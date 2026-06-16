Исторически. ФИФА признала женщину-арбитра на матч чемпионата мира 2026

Американка Тори Пенсо станет первой женщиной-арбитром, которая отработает на матче чемпионата мира 2026.

ФИФА назначила Тори на поединок второго тура группы А между сборными ЮАР и Чехии.

Помогать Пенсо на матче международного турнира будет американско-австралийская бригада.

Тори – всего лишь вторая женщина-арбитр в истории, которой доверили судить матч чемпионата мира. Первой стала француженка Стефани Фраппар: она была главным рефери в матче Германии и Коста-Рики на мундиале 2022.

Поединок между ЮАР и Чехией запланирован на 18 июня. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.