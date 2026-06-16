Чемпионат мира16 июня 2026, 01:14 | Обновлено 16 июня 2026, 01:15
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Саудовская Аравия – Уругвай. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча первого тура группы Н чемпионата мира 2026
16 июня 2026, 01:14 | Обновлено 16 июня 2026, 01:15
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16 июня в 01:00 начался поединок группы Н на чемпионате мира 2026, в котором встретились Саудовская Аравия и Уругвай.
Местом проведения матча стала арена «Hard Rock Stadium» в городе Майами (США).
ЧМ-2026. Группа Н
Первый тур. 16 июня
Саудовская Аравия – Уругвай – 0:0 (обновляется)
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