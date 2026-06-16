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  4. Саудовская Аравия – Уругвай. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Чемпионат мира
16 июня 2026, 01:14 | Обновлено 16 июня 2026, 01:15
182
0

Саудовская Аравия – Уругвай. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча первого тура группы Н чемпионата мира 2026

16 июня 2026, 01:14 | Обновлено 16 июня 2026, 01:15
182
0
Саудовская Аравия – Уругвай. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine
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16 июня в 01:00 начался поединок группы Н на чемпионате мира 2026, в котором встретились Саудовская Аравия и Уругвай.

Местом проведения матча стала арена «Hard Rock Stadium» в городе Майами (США).

ЧМ-2026. Группа Н

Первый тур. 16 июня

Саудовская Аравия – Уругвай – 0:0 (обновляется)

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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