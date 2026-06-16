Саудовская Аравия – Уругвай. Видео голов и обзор матча (обновляется)

16 июня в 01:00 начался поединок группы Н на чемпионате мира 2026, в котором встретились Саудовская Аравия и Уругвай.

Местом проведения матча стала арена «Hard Rock Stadium» в городе Майами (США).

ЧМ-2026. Группа Н

Первый тур. 16 июня

Саудовская Аравия – Уругвай – 0:0 (обновляется)